"El sem hittem, milyen közel kerültem a halálhoz" – rémálommá vált a nyaralás, napokat feküdt kómában az édesanya

Egy nő csaknem életét vesztette, miután elkapta a légiós betegséget Gran Canaria-i nyaralása során. Összesen 4 napot töltött kómába és 12 napot az intenzív osztályon, mire az állapota stabil lett.

Egy nő nyaralását rémálommá változtatta a ritka betegség (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kórházban töltötte nyaralása nagy részét egy súlyos betegség miatt

A maidstone-i Juliet Leith 12 napot töltött az intenzív osztályon, miután influenzaszerű tünetek, ízületi fájdalom és légszomj jelentkezett nála egy négycsillagos szállodában való tartózkodása alatt. Az 58 éves brit nő négy napot töltött mesterséges kómában, lányai pedig kiutaztak hozzá, miután az orvosok közölték velük, hogy lehet, nem éli túl a betegséget.

Juliet a Taurito-ban található Suite Princess szállodában szállt meg, amikor megbetegedett, majd a súlyos tüdőgyulladás kialakulása után egy közeli kórházba szállították. Felvételekor, 2025. szeptember 26-án, pozitív lett a légiós betegség tesztje. Ez a betegség egy tüdőfertőzés, amelyet olyan vízcseppek belélegzésével lehet elkapni, amelyek ritkán használt légkondicionálókból, pezsgőfürdőkből, fürdőkádakból vagy zuhanyzókból származnak.

A kezdeti kezelés ellenére állapota rohamosan romlott, ezért Julietet négy napra mesterséges kómába helyezték. Mindeközben az orvosok figyelmeztették két lányát, a 38 éves Jenny Gower-t és a 34 éves Josie Leith-et, hogy édesanyjuk talán nem éli túl.

Csak nagyon halvány emlékeim vannak a kórházi időszakról, és nem is fogtam fel, mennyire súlyos volt a helyzet, amíg fel nem ébredtem, és el nem mondták, hogy négy napig mesterséges kómában voltam. Ez óriási sokk volt. El sem hittem, milyen közel kerültem a halálhoz

– mondta Juliet, akinek az orvosok mindössze 20% esélyt adtak a túlélésre, miután a első kezelések nem váltak be.

A kétgyermekes édesanya 12 nap után repülhetett haza, de a leszállást követően ismét kórházba szállították további vizsgálatok és kezelés céljából. A folyamatos ellátást követően most már hazaengedték, és légzőszervi szakorvoshoz irányították.

Vizsgálat indult amiatt, mi okozhatta az édesanya lebetegedését

Juliet a súlyos sérülésekre szakosodott Irwin Mitchell ügyvédi irodát bízta meg az ügy kivizsgálásával, annak érdekében, hogy kiderítsék, hogyan fertőződött meg légiós betegséggel egy több mint 2000 fontba (közel 900 ezer forintba) kerülő nyaraláson.