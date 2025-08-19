Sokkoló: Halálos tüdőfertőzés szedi áldozatait. Senki sincs biztonságban

A légiós betegség már öt áldozatot követelt, és rengetegen kerültek kórházba.
Harlemben öt ember halt meg a légiós betegség következtében, miközben több mint száz legionella fertőzéses esetet erősítettek meg a hatóságok, melyek a hűtőtornyokat tartják felelősnek a halálos kór terjedéséért.
"Összesen 108 esetet erősítettek meg ebben a kerületben" - jelentette a New York-i egészségügyi hatóság, mely hozzátette, hogy a légkondicionáló hűtőtornyoknál pozitív eredményt mutattak a baktérium vizsgálatra vonatkozó tesztek.
A legionellózis, legionáriusbetegség egy súlyos tüdőfertőzés, amelyet a Legionella baktériumtörzs okoz. A fertőzés vízzel vagy légúti úton, a levegőben lebegő mikrocseppeken keresztül történhet. A betegség nem terjed emberről emberre.
A New York-i egészségügyi hatóság emlékeztette az ingatlantulajdonosokat arra, hogy kötelesek
gondoskodni légkondicionáló berendezéseik megfelelő karbantartásáról, hogy megakadályozzák a baktériumok szaporodását.
A betegség nevét az első ismert esetekről kapta, amelyek 1976-ban jelentek meg egy philadelphiai szállodában, ahol az American Legion veteránszövetség tartott konferenciát. Akkor 34 ember halt meg.
