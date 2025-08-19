UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Sokkoló: Halálos tüdőfertőzés szedi áldozatait. Senki sincs biztonságban

legionella
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 11:37
betegségfertőzés
Pánik New Yorkban. Az amerikai nagy város egyik legsűrűbben lakott kerületében halálos fertőzés ütötte fel a fejét.

A légiós betegség már öt áldozatot követelt, és rengetegen kerültek kórházba.

fertőzés
A fertőzés emberről emberre nem terjed, ám mégis sok a halálos beteg. (képünk illusztráció)

Harlemben öt ember halt meg a légiós betegség következtében, miközben több mint száz legionella fertőzéses esetet erősítettek meg a hatóságok, melyek a hűtőtornyokat tartják felelősnek a halálos kór terjedéséért.

"Összesen 108 esetet erősítettek meg ebben a kerületben" - jelentette a New York-i egészségügyi hatóság, mely hozzátette, hogy a légkondicionáló hűtőtornyoknál pozitív eredményt mutattak a baktérium vizsgálatra vonatkozó tesztek.

A legionellózis, legionáriusbetegség egy súlyos tüdőfertőzés, amelyet a Legionella baktériumtörzs okoz. A fertőzés vízzel vagy légúti úton, a levegőben lebegő mikrocseppeken keresztül történhet. A betegség nem terjed emberről emberre.

A fertőzés gyorsan terjed

A New York-i egészségügyi hatóság emlékeztette az ingatlantulajdonosokat arra, hogy kötelesek 

gondoskodni légkondicionáló berendezéseik megfelelő karbantartásáról, hogy megakadályozzák a baktériumok szaporodását.

A betegség nevét az első ismert esetekről kapta, amelyek 1976-ban jelentek meg egy philadelphiai szállodában, ahol az American Legion veteránszövetség tartott konferenciát. Akkor 34 ember halt meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
