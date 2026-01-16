Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
5 éves volt, amikor anyukája elhagyta – 51 évvel később könnyekben tört ki, amikor megtudta, hogy még él

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 15:00
Nem mérges amiatt, hogy az anyukája elhagyta, csupán az igazságot szeretné megtudni.
Alan Parker ötéves volt, amikor az anyukája elhagyta őt, a férfi még az arcára sem emlékszik. Most, 51 évvel később kiderült, hogy az anyja életben van.

Anyukája elhagyta, 50 ével később most találkozhat vele Alan Parker
Anyukája elhagyta, 51 évvel később most találkozhat vele Alan Parker (Fotó: ITV)

A három testvér legidősebbikét teljesen lesújtotta, amikor édesanyjuk hirtelen elhagyta a családot 51 évvel ezelőtt.

Bár soha senki nem mesélte el, miért döntött így, Parker élénken emlékszik arra, ahogyan a szülei folyamatosan vitáztak.

A most 56 éves autókereskedő Írországban él, és egy ideje próbál kapcsolatba lépni az anyukájával – ezért kereste fel a Long Lost Family című műsort.

Nem emlékszem az arcára. Talán túl traumatikus volt számomra anyukám távozása, olyan esemény volt, amit az ember ki akar zárni magából

- mesélte Alan.

Nem mérges, amiért anyukája elhagyta

A férfi elmondta, azért keresi az édesanyját, hogy meghallgassa, mi történt vele mióta távozott. A műsor némi nyomozás után sikeresen kiderítette, hogy Anne életben van, és jelenleg a déli parton él.

Anne elmondása szerint azért hagyta el a családját, mert boldogtalan házasságban élt, és nem érezte magát biztonságban. Eredeti terve az volt, hogy később magához veszi a gyermekeit, ám mire ezt megpróbálta, a férje elköltözött, és a családnak nyoma veszett.

Gyakran gondoltam vissza arra, mit hagytam ki az évek során az életükből. Mindig van egy részem, ami hiányzik

- mondta Anne.

51 év után ismét találkozhatnak 

Amikor Alan megtudta, hogy az anyja él, könnyekben tört ki.

Könnyebbnek érzem magam, mintha nem lenne súly a vállamon.

A műsor most arra készül, hogy a következő részben anya és fia 51 év után ismét találkozhassanak - írja a Metro.

 

