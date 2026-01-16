5 éves volt, amikor anyukája elhagyta – 51 évvel később könnyekben tört ki, amikor megtudta, hogy még él

Alan Parker ötéves volt, amikor az anyukája elhagyta őt, a férfi még az arcára sem emlékszik. Most, 51 évvel később kiderült, hogy az anyja életben van.

Anyukája elhagyta, 51 évvel később most találkozhat vele Alan Parker (Fotó: ITV)

A három testvér legidősebbikét teljesen lesújtotta, amikor édesanyjuk hirtelen elhagyta a családot 51 évvel ezelőtt.

Bár soha senki nem mesélte el, miért döntött így, Parker élénken emlékszik arra, ahogyan a szülei folyamatosan vitáztak.

A most 56 éves autókereskedő Írországban él, és egy ideje próbál kapcsolatba lépni az anyukájával – ezért kereste fel a Long Lost Family című műsort.

Nem emlékszem az arcára. Talán túl traumatikus volt számomra anyukám távozása, olyan esemény volt, amit az ember ki akar zárni magából

- mesélte Alan.

Nem mérges, amiért anyukája elhagyta

A férfi elmondta, azért keresi az édesanyját, hogy meghallgassa, mi történt vele mióta távozott. A műsor némi nyomozás után sikeresen kiderítette, hogy Anne életben van, és jelenleg a déli parton él.

Anne elmondása szerint azért hagyta el a családját, mert boldogtalan házasságban élt, és nem érezte magát biztonságban. Eredeti terve az volt, hogy később magához veszi a gyermekeit, ám mire ezt megpróbálta, a férje elköltözött, és a családnak nyoma veszett.

Gyakran gondoltam vissza arra, mit hagytam ki az évek során az életükből. Mindig van egy részem, ami hiányzik

- mondta Anne.

51 év után ismét találkozhatnak

Amikor Alan megtudta, hogy az anyja él, könnyekben tört ki.

Könnyebbnek érzem magam, mintha nem lenne súly a vállamon.

A műsor most arra készül, hogy a következő részben anya és fia 51 év után ismét találkozhassanak - írja a Metro.