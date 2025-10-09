Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Most jött: vezetés közben ájult el, súlyos balesetet szenvedett a rockikon

Gene Simmons
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 06:20
KISSbaleset
Korábban is történt már vele hasonló. A KISS legendás zenésze kórházba került.
Bors
A legendás KISS rockzenésze, Gene Simmons szeptember 7-én kórházba került Malibuban, miután vezetés közben elájult, és autójával egy parkoló járműnek ütközött. A 76 éves zenész Lincoln Navigatorját vezette a Pacific Coast Highway-en, amikor elvesztette az eszméletét és balesetet szenvedett – mondta el a Miami Seriff Hivatal tisztviselőinek.

A KISS zenésze kórházba került a baleset után
A KISS legendája kórházba került a balesetet követően.
Fotó: Hush Naidoo Jade Photography /  Unsplash (Illusztráció)

Gene-t kórházba szállították, de felesége, Shannon Tweed szerint már kiengedték és otthon lábadozik. A 68 éves Shannon újságíróknak elmondta, hogy férje jól van. Hozzátette, hogy férje orvosa nemrég megváltoztatta a gyógyszereit, ami miatt több folyadékot kellene innia, de Gene ebben nem túl közreműködő, így akár ez is felelős lehet a történtekért.

A KISS legendája nem először száradt ki

Két évvel ezelőtt Gene már egyszer kórházba került kiszáradás miatt egy brazíliai KISS-koncerten. Miután rosszul lett a színpadon, a fellépést pár percre megállították. A zenész akkor az X-en (korábbi Twitter) üzent rajongóinak:

Köszönöm mindenkinek a jókívánságokat, jól vagyok. Tegnap a brazíliai Manaus Stadionban gyengeséget éreztem kiszáradás miatt. Megálltunk öt percre, ittam egy kis vizet, és minden rendben lett. Semmi komoly. Holnap Bogotában találkozunk!

Később hozzátette:
Nem nagy ügy, srácok. Köszönöm a kedves üzeneteket. Tegnap este Brazíliában, az Amazonas Stadionban játszottunk. Iszonyú párás és forró volt a levegő, kiszáradtam, ezért egy szám alatt le kellett ülnöm. Öt perc múlva visszatértem, és befejeztük a koncertet.

Gene Simmons 2023 óta saját zenekarával turnézik, miután visszavonult a KISS-től, írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
