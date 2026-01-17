„Együtt minden lehetséges!” - összefogás indult az agydaganattal küzdő, háromgyermekes Zsuzsáért

Zalaegerszegen hónapok óta egyetlen ügy köré szerveződik a város szíve-lelke: a háromgyermekes édesanya, Nagy Zsuzsa életéért folyó küzdelem köré. A történet megrázó, mégis reményt adó, mert megmutatja, milyen ereje van az összefogásnak, amikor egy közösség valóban egymás mellé áll. Így küzd Zsuzsa az agydaganattal!

Zsuzsa, a háromgyermekes édesanya, bátran küzd az agydaganat következményeivel, családja és a zalaegerszegi közösség minden nap mellette áll. Már visszanőtt a haja, és jobban beszél. Zsuzsa pozitív gyógyulásával kapcsolatban, azonban a túlélési esélyek az immunterápia nélkül csekélyek. (Fotó: Olvasói)

„Meg kell gyógyulnom a lányaimért” - agydaganattal küzd a háromgyermekes Zsuzsa

Zsuzsa élete tavaly áprilisban egy pillanat alatt változott meg. Először csak furcsa jelek jelentkeztek: fáradtság, kimaradó szavak, félbemaradó mondatok. Eleinte mindenki azt hitte, a kimerültség az oka. Később sztrókra gyanakodtak, végül azonban a legrosszabb hír érkezett: agresszív agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ilyen súlyos a baj. Az orvosok azonnali műtétet javasoltak, mert a daganat a beszédközpontot érintette

- mondja darabosan lapunknak Zsuzsa, mivel az agydaganat a beszédközpontját érintette.

Az agydaganat eltávolítását Pécsen végezték. Bár a daganat nagy részét sikerült eltávolítani, a diagnózis lesújtó volt: az egyik legagresszívebb, a kezelésekre is gyakran ellenálló agydaganattal kell szembenézniük.

Ez a legrosszabb fajta… és sajnos ezt mondták ki nálam

- mondja Zsuzsa halkan.

Zsuzsa három gyermek édesanyja. A legnagyobb lánya, Csenge már felnőtt, 25 éves, míg Dalma és Abigél még csak 9 és 11 évesek. Az ő jövőjük adja a legnagyobb erőt a mindennapokban. A család összetartása megingathatatlan: Richárd élettársa minden lépésnél mellette áll, a nagylány aktívan segít a mindennapokban, a kisebbek pedig erőt adnak a folytatáshoz.

Zsuzsa jelenleg sugárkezelés alatt áll, harminc alkalmat írtak elő, melyek közül már csak néhány van hátra. Az orvosok szerint azonban a hosszabb távú túlélésre a legnagyobb esélyt egy Németországban elérhető, korszerű immunterápia adhatná. Ez a kezelés akár évekkel is meghosszabbíthatja Zsuzsa életét, ám óriási anyagi terhet jelent a család számára.

Tudjuk, hogy nem sok időt jósolnak ezzel a betegséggel, de vannak kivételek. Mi ezekbe kapaszkodunk. Csak előre, pozitívan

- mondja nehezen Zsuzsa.