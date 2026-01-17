Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Együtt minden lehetséges!” - összefogás indult az agydaganattal küzdő, háromgyermekes Zsuzsáért

szívszorító történet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 07:30
szívszorító üzenetszívszorító
Zalaegerszegen az egész közösség összefogott, hogy támogassa egy fiatal édesanya küzdelmét a gyógyulásért. Agydaganattal küzd a háromgyermekes Zsuzsa, aki minden erejével a családjáért harcol.

Zalaegerszegen hónapok óta egyetlen ügy köré szerveződik a város szíve-lelke: a háromgyermekes édesanya, Nagy Zsuzsa életéért folyó küzdelem köré. A történet megrázó, mégis reményt adó, mert megmutatja, milyen ereje van az összefogásnak, amikor egy közösség valóban egymás mellé áll. Így küzd Zsuzsa az agydaganattal! 

agydaganat
Zsuzsa, a háromgyermekes édesanya, bátran küzd az agydaganat következményeivel, családja és a zalaegerszegi közösség minden nap mellette áll. Már visszanőtt a haja, és jobban beszél. Zsuzsa pozitív gyógyulásával kapcsolatban, azonban a túlélési esélyek az immunterápia nélkül csekélyek. (Fotó: Olvasói)

„Meg kell gyógyulnom a lányaimért” - agydaganattal küzd a háromgyermekes Zsuzsa

Zsuzsa élete tavaly áprilisban egy pillanat alatt változott meg. Először csak furcsa jelek jelentkeztek: fáradtság, kimaradó szavak, félbemaradó mondatok. Eleinte mindenki azt hitte, a kimerültség az oka. Később sztrókra gyanakodtak, végül azonban a legrosszabb hír érkezett: agresszív agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ilyen súlyos a baj. Az orvosok azonnali műtétet javasoltak, mert a daganat a beszédközpontot érintette

- mondja darabosan lapunknak Zsuzsa, mivel az agydaganat a beszédközpontját érintette. 

Az agydaganat eltávolítását Pécsen végezték. Bár a daganat nagy részét sikerült eltávolítani, a diagnózis lesújtó volt: az egyik legagresszívebb, a kezelésekre is gyakran ellenálló agydaganattal kell szembenézniük.

Ez a legrosszabb fajta… és sajnos ezt mondták ki nálam

- mondja Zsuzsa halkan.

Zsuzsa három gyermek édesanyja. A legnagyobb lánya, Csenge már felnőtt, 25 éves, míg Dalma és Abigél még csak 9 és 11 évesek. Az ő jövőjük adja a legnagyobb erőt a mindennapokban. A család összetartása megingathatatlan: Richárd élettársa minden lépésnél mellette áll, a nagylány aktívan segít a mindennapokban, a kisebbek pedig erőt adnak a folytatáshoz.

Zsuzsa jelenleg sugárkezelés alatt áll, harminc alkalmat írtak elő, melyek közül már csak néhány van hátra. Az orvosok szerint azonban a hosszabb távú túlélésre a legnagyobb esélyt egy Németországban elérhető, korszerű immunterápia adhatná. Ez a kezelés akár évekkel is meghosszabbíthatja Zsuzsa életét,  ám óriási anyagi terhet jelent a család számára.

Tudjuk, hogy nem sok időt jósolnak ezzel a betegséggel, de vannak kivételek. Mi ezekbe kapaszkodunk. Csak előre, pozitívan

- mondja nehezen Zsuzsa. 

A hír gyorsan végigsöpört Zalaegerszegen. Zsuzsát sokan ismerik: köztiszteletben álló ügyintézőként dolgozott egy zalaegerszegi bankban, kollégái, barátai és ismerősei azonnal mozdultak. Jótékonysági gyűjtések, licitek indultak – és a hullám azóta sem csillapodik. A támogatók között már nemcsak magánszemélyek vannak: helyi sportolók és csapatok is csatlakoztak az ügyhöz.

A licitek között különleges motorsport-relikviák is szerepelnek:

  • Jorge Martin 2024-es MotoGP-világbajnok dedikált fotója,
  • valamint egy eredeti Misano GP-póló, hat MotoGP-sztár aláírásával.

Ezek a ritka darabok nemcsak gyűjtői értéket képviselnek, hanem valódi esélyt is jelentenek: minden egyes forint Zsuzsa kezeléséhez visz közelebb.

„Együtt minden lehetséges”

Az ember nem tudja, mit hoz a holnap. De azt megtanultuk, hogy csak előre lehet menni. Mérhetetlenül hálás vagyok mindenkinek, aki mellettünk áll. Zalaegerszeg megmutatta, mit jelent az igazi összefogás

- zárja gondolatait a súlyos agydaganat következményeivel küzdő Zsuzsa.

A történet még nem ért véget. A licitek zajlanak, a közösség továbbra is hisz, és minden nap újra bebizonyosodik: amikor egy város egy emberért dobban, valóban igaz a mondat, együtt minden lehetséges.

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón: 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu