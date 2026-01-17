„Együtt minden lehetséges!” - összefogás indult az agydaganattal küzdő, háromgyermekes Zsuzsáért

Zalaegerszegen hónapok óta egyetlen ügy köré szerveződik a város szíve-lelke: a háromgyermekes édesanya, Nagy Zsuzsa életéért folyó küzdelem köré. A történet megrázó, mégis reményt adó, mert megmutatja, milyen ereje van az összefogásnak, amikor egy közösség valóban egymás mellé áll. Így küzd Zsuzsa az agydaganattal!
Zsuzsa élete tavaly áprilisban egy pillanat alatt változott meg. Először csak furcsa jelek jelentkeztek: fáradtság, kimaradó szavak, félbemaradó mondatok. Eleinte mindenki azt hitte, a kimerültség az oka. Később sztrókra gyanakodtak, végül azonban a legrosszabb hír érkezett: agresszív agydaganatot diagnosztizáltak nála.
Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ilyen súlyos a baj. Az orvosok azonnali műtétet javasoltak, mert a daganat a beszédközpontot érintette
- mondja darabosan lapunknak Zsuzsa, mivel az agydaganat a beszédközpontját érintette.
Az agydaganat eltávolítását Pécsen végezték. Bár a daganat nagy részét sikerült eltávolítani, a diagnózis lesújtó volt: az egyik legagresszívebb, a kezelésekre is gyakran ellenálló agydaganattal kell szembenézniük.
Ez a legrosszabb fajta… és sajnos ezt mondták ki nálam
- mondja Zsuzsa halkan.
Zsuzsa három gyermek édesanyja. A legnagyobb lánya, Csenge már felnőtt, 25 éves, míg Dalma és Abigél még csak 9 és 11 évesek. Az ő jövőjük adja a legnagyobb erőt a mindennapokban. A család összetartása megingathatatlan: Richárd élettársa minden lépésnél mellette áll, a nagylány aktívan segít a mindennapokban, a kisebbek pedig erőt adnak a folytatáshoz.
Zsuzsa jelenleg sugárkezelés alatt áll, harminc alkalmat írtak elő, melyek közül már csak néhány van hátra. Az orvosok szerint azonban a hosszabb távú túlélésre a legnagyobb esélyt egy Németországban elérhető, korszerű immunterápia adhatná. Ez a kezelés akár évekkel is meghosszabbíthatja Zsuzsa életét, ám óriási anyagi terhet jelent a család számára.
Tudjuk, hogy nem sok időt jósolnak ezzel a betegséggel, de vannak kivételek. Mi ezekbe kapaszkodunk. Csak előre, pozitívan
- mondja nehezen Zsuzsa.
A hír gyorsan végigsöpört Zalaegerszegen. Zsuzsát sokan ismerik: köztiszteletben álló ügyintézőként dolgozott egy zalaegerszegi bankban, kollégái, barátai és ismerősei azonnal mozdultak. Jótékonysági gyűjtések, licitek indultak – és a hullám azóta sem csillapodik. A támogatók között már nemcsak magánszemélyek vannak: helyi sportolók és csapatok is csatlakoztak az ügyhöz.
A licitek között különleges motorsport-relikviák is szerepelnek:
Ezek a ritka darabok nemcsak gyűjtői értéket képviselnek, hanem valódi esélyt is jelentenek: minden egyes forint Zsuzsa kezeléséhez visz közelebb.
Az ember nem tudja, mit hoz a holnap. De azt megtanultuk, hogy csak előre lehet menni. Mérhetetlenül hálás vagyok mindenkinek, aki mellettünk áll. Zalaegerszeg megmutatta, mit jelent az igazi összefogás
- zárja gondolatait a súlyos agydaganat következményeivel küzdő Zsuzsa.
A történet még nem ért véget. A licitek zajlanak, a közösség továbbra is hisz, és minden nap újra bebizonyosodik: amikor egy város egy emberért dobban, valóban igaz a mondat, együtt minden lehetséges.
