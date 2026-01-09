Holttestet találtak Zalaegerszegen

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók a zalaegerszegi Szabadság utcába péntek hajnalban, ahol egy százötven négyzetméteres, háromszintes ikerház egyik fele gyulladt ki, majd égett teljes terjedelmében. Az egységek kiérkezése előtt egy szomszéd egy 91 éves férfit kikísért a tűz által nem érintett lakrészből.
A nehezen megközelíthető helyszínre a helyi, valamint a pacsai és körmendi hivatásos lánglovagok dolgoztak. Az égő épületrész födémje beszakadt, onnan két gázpalackot is ki kellett hozni. Noha a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően a lángokat végül sikerült megfékezni, így is tragédia történt. A hatóságok ugyanis az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak. Egy férfi vesztette életét a tűzben - írja a Tények oldala.
A tűz pontos körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.