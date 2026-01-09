Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Holttestet találtak Zalaegerszegen

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 13:10
Jelenleg is vizsgálódnak a hatóságok. Zalaegerszegen tragédia történt hajnalban.

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók a zalaegerszegi Szabadság utcába péntek hajnalban, ahol egy százötven négyzetméteres, háromszintes ikerház egyik fele gyulladt ki, majd égett teljes terjedelmében. Az egységek kiérkezése előtt egy szomszéd egy 91 éves férfit kikísért a tűz által nem érintett lakrészből.

Életet követelt a lakástűz Zalaegerszegen
Életet követelt a lakástűz Zalaegerszegen  Fotó: Unsplash

Tűzben lelte halálát egy férfi Zalaegerszegen

A nehezen megközelíthető helyszínre a helyi, valamint a pacsai és körmendi hivatásos lánglovagok dolgoztak. Az égő épületrész födémje beszakadt, onnan két gázpalackot is ki kellett hozni. Noha a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően a lángokat végül sikerült megfékezni, így is tragédia történt. A hatóságok ugyanis az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak. Egy férfi vesztette életét a tűzben - írja a Tények oldala. 

A tűz pontos körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
