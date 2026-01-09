Holttestet találtak Zalaegerszegen

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók a zalaegerszegi Szabadság utcába péntek hajnalban, ahol egy százötven négyzetméteres, háromszintes ikerház egyik fele gyulladt ki, majd égett teljes terjedelmében. Az egységek kiérkezése előtt egy szomszéd egy 91 éves férfit kikísért a tűz által nem érintett lakrészből.

Életet követelt a lakástűz Zalaegerszegen Fotó: Unsplash

Tűzben lelte halálát egy férfi Zalaegerszegen

A nehezen megközelíthető helyszínre a helyi, valamint a pacsai és körmendi hivatásos lánglovagok dolgoztak. Az égő épületrész födémje beszakadt, onnan két gázpalackot is ki kellett hozni. Noha a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően a lángokat végül sikerült megfékezni, így is tragédia történt. A hatóságok ugyanis az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak. Egy férfi vesztette életét a tűzben - írja a Tények oldala.

A tűz pontos körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni.