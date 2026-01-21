Egyetlen esély a túlélésre: milliókba kerülő amerikai gyógyszer mentheti meg a 4 éves Mirát

Kegyetlen a sors. Tamás Mira még csak négy éves, de már a halállal kell szembenéznie. Az agydaganata pedig nem műthető.

Míra itt még egészséges, később derült ki, hogy agydaganata van

Fotó: Beküldött fotó/ Nagy Bernadett

A 4 éves Mira agydaganata nem műthető, de egy amerikai gyógyszer még megmentheti

A kislány küzd, harcol, mintha csak tudná, mi vár rá. Nem adja fel, ahogy a szülei sem akarják elengedni őt.

Megkaptuk a halálos diagnózist, de nem nyugszunk bele!

– mondja megtörten az édesanya.

Mira tavaly ősszel egyre rosszabbul lett. Kórházba került, az orvosok pedig közölték a lehető legrosszabb hírt, amit szülő hallhat.

Az addig örökmozgó, cserfes kislányunk néhány nap múlva nem ébredt fel. Felkészítettek a legrosszabbra minket. Azt is mondták, hogy búcsúzzunk el tőle, de képtelenek voltunk...

Mirát már nem tudják megműteni, de amit tudtak, megtettek érte

Fotó: Beküldött fotó/ Nagy Bernadett

Van egy reménysugár: egyetlen esély a túlélésre

Mirának rosszindulatú agydaganata van, ráadásul olyan kritikus helyen – az agytörzsön –, hogy nem tudják megműteni. Az orvosok szerint itthon nem tudnak többet tenni érte. A család viszont az utolsó pillanatig nem adja fel: találtak egy olyan gyógyszert, ami állítólag segíthet a kislányukon.

Napról napra rosszabbul lett, teljesen leépült: nem tudott járni, beszélni, enni, inni a mi gyönyörű, cserfes kislányunk. Képtelenek voltunk felfogni, minden olyan gyorsan történt

– meséli Mira édesanyja könnyek között.

Mira több kezelésen van túl

Fotó: Beküldött fotó/ Nagy Bernadett

Itthon a kezelések sorozata véget ért. Mira sugárkezelésen és kemoterápián is átesett, amit nagyon nehezen viselt a szervezete. Szülei utolsó reménysugárként egy Amerikában kifejlesztett gyógyszert találtak, ami viszont rendkívül drága: havi 22 millió forintba kerül.

Versenyfutás az idővel

Sokan adakoztak nekünk, rendeztek sütivásárt, jótékonysági sportnapot, hatalmas volt az összefogás. Elmondhatatlanul hálásak vagyunk ezért. De most nagyon kilátástalan minden: alig maradt pár hét és még szinte sehol sem tartunk a következő adaghoz szükséges gyűjtésben. Kétségbe vagyunk esve

– mondja elcsukló hangon Bernadett.

Az első adagra is nagy nehezen, három hónap alatt, rengeteg ember segítségével gyűlt össze a pénz. Most az idő nagyon szorít: mindössze 23 napjuk maradt.

Ez a gyógyszer hatalmas eredményeket ért el külföldön az elmúlt években. Itthon egyedi engedéllyel behozható, amit meg is kaptunk. A pénz viszont nem volt meg hozzá, ahogy most sincs a következő adagra.

A legnagyobb kihívás, hogy összegyűjtsék a következő hetekben a pénzt a méregdrága gyógyszerre. A kezelést nem szabad megszakítani, mert csak folyamatos szedés mellett hatásos. Úgy érzik, jelenleg ez az egyetlen esélyük, hogy megmentsék kislányuk életét.