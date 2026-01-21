Egyetlen esély a túlélésre: milliókba kerülő amerikai gyógyszer mentheti meg a 4 éves Mirát

Kegyetlen a sors. Tamás Mira még csak négy éves, de már a halállal kell szembenéznie. Az agydaganata pedig nem műthető.
A kislány küzd, harcol, mintha csak tudná, mi vár rá. Nem adja fel, ahogy a szülei sem akarják elengedni őt.
Megkaptuk a halálos diagnózist, de nem nyugszunk bele!
– mondja megtörten az édesanya.
Mira tavaly ősszel egyre rosszabbul lett. Kórházba került, az orvosok pedig közölték a lehető legrosszabb hírt, amit szülő hallhat.
Az addig örökmozgó, cserfes kislányunk néhány nap múlva nem ébredt fel. Felkészítettek a legrosszabbra minket. Azt is mondták, hogy búcsúzzunk el tőle, de képtelenek voltunk...
Mirának rosszindulatú agydaganata van, ráadásul olyan kritikus helyen – az agytörzsön –, hogy nem tudják megműteni. Az orvosok szerint itthon nem tudnak többet tenni érte. A család viszont az utolsó pillanatig nem adja fel: találtak egy olyan gyógyszert, ami állítólag segíthet a kislányukon.
Napról napra rosszabbul lett, teljesen leépült: nem tudott járni, beszélni, enni, inni a mi gyönyörű, cserfes kislányunk. Képtelenek voltunk felfogni, minden olyan gyorsan történt
– meséli Mira édesanyja könnyek között.
Itthon a kezelések sorozata véget ért. Mira sugárkezelésen és kemoterápián is átesett, amit nagyon nehezen viselt a szervezete. Szülei utolsó reménysugárként egy Amerikában kifejlesztett gyógyszert találtak, ami viszont rendkívül drága: havi 22 millió forintba kerül.
Sokan adakoztak nekünk, rendeztek sütivásárt, jótékonysági sportnapot, hatalmas volt az összefogás. Elmondhatatlanul hálásak vagyunk ezért. De most nagyon kilátástalan minden: alig maradt pár hét és még szinte sehol sem tartunk a következő adaghoz szükséges gyűjtésben. Kétségbe vagyunk esve
– mondja elcsukló hangon Bernadett.
Az első adagra is nagy nehezen, három hónap alatt, rengeteg ember segítségével gyűlt össze a pénz. Most az idő nagyon szorít: mindössze 23 napjuk maradt.
Ez a gyógyszer hatalmas eredményeket ért el külföldön az elmúlt években. Itthon egyedi engedéllyel behozható, amit meg is kaptunk. A pénz viszont nem volt meg hozzá, ahogy most sincs a következő adagra.
A legnagyobb kihívás, hogy összegyűjtsék a következő hetekben a pénzt a méregdrága gyógyszerre. A kezelést nem szabad megszakítani, mert csak folyamatos szedés mellett hatásos. Úgy érzik, jelenleg ez az egyetlen esélyük, hogy megmentsék kislányuk életét.
Mira váratlanul hatalmas fejlődést mutatott: ismét tud ülni, néhány napja pedig újra megszólalt, végre hallhattuk a hangját. Három hónap után ez fantasztikus élmény volt
– folytatja az édesanya.
Másnak ezek apró dolgok, nekik viszont a világot jelentik. Úgy érzik, a csodagyógyszer is segíteni fog és talán kapnak egy újabb esélyt az életre.
Mindössze 23 napunk maradt, hogy összegyűjtsük az újabb 22 millió forintot. Meg kell próbálnunk, mert ez az egyetlen szer, ami segíthet abban, hogy zsugorodjon a daganat. Semmilyen más lehetőségünk nincs már.
A kislány a jobb oldalát még nem tudja mozgatni, de a bal kezével már fest, színez és gyurmázik.
A kis Mira gyógyulásának esélye érdekében az alábbi célokat kell elérni:
Ha nem gyűlik össze a pénz, az a kis Mira életébe kerülhet. A diagnózis óta eltelt három hónapban a kislány sok fájdalmon ment keresztül: kapott egy gasztrotubust a tápláláshoz és egy centrális vénát a kezelésekhez. Már a kórház látványától is retteg.
Eddig nagyon bátor volt, de most már fél. Ha csak leparkolunk a Tűzoltó utcában, már sírni kezd
– mondja zokogva Bernadett.
Az orvostudomány jelenlegi állása szerint ez a betegség gyógyíthatatlan, a túlélési idő általában egy év. Ezzel a gyógyszerrel azonban már vannak öt éves túlélők is.
A diagnózis után a szülőknek fel kellett adniuk az állásukat, hogy minden idejüket a beteg kislányuknak szentelhessék. Heves vármegyéből, Hortról járnak fel naponta Budapestre. Mirának van egy 11 éves bátyja is, aki előtt próbálnak erősek maradni.
Azt kérdezte, hogy ugye, meg fog gyógyulni a húga? Azt válaszoltuk: természetesen, nincs más lehetőség! Nagyfiúnak kell most lenned, minden energiánkat a testvéredre kell fordítanunk.
A család kéri, hogy aki teheti, segítsen Mira gyógyulásában. Enélkül a gyógyszer nélkül a szülei szerint nincs esélye, de az összefogás megmentheti az életét.
ITT tudsz segíteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.