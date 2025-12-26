Bármikor meghalhat a 19 hónapos kislány: agydaganatot találtak a fejében, az orvosok is tanácstalanok

A 19 hónapos Eliana családja és barátai aggódnak érte, miután előrehaladott agydaganatot diagnosztizáltak nála. Most minden egyes nap számít a fiatal életében.

Elianának különleges agydaganata van (Fotó: GoFundMe)

Eliana stroke-szerű tünetekkel ébredt. Órákon belül egy MRI-vizsgálat egy nagyon nagy és agresszív agydaganatot mutatott ki, amely veszélyes nyomást gyakorol az agyára, a látóidegeire és az agytörzsére

- írták a közleményben.

Elianát még azon az estén helikopterrel szállították át egy gyermekkórházba. Azóta megműtötték, ugyanis két daganatot is találtak az agyában, ám a család továbbra is válaszokra vár.

Eliana állapota rendkívül súlyos, és a halálának időpontja bizonytalan. Amit biztosan tudunk, az az, hogy minden nap számít.

Eliana agydaganatai szokatlanok

A daganatok az agytörzsre és a kisagyra is átterjedtek, így a mozgástól kezdve a légzésig számos életfontosságú funkciót érintenek. Az orvosok az esetet „unikornisnak” nevezték, mivel rendkívül ritka.

Az édesanya szabadságot vett ki a munkahelyéről, hogy gondoskodhasson gyermekéről élete utolsó szakaszában. Elmondása szerint a helyzet anyagilag is komoly terhet helyzet a családra.

A család szerint várhatóan csak januárban tudnak meg többet, amikor további vizsgálati eredmények érkeznek.

A családtagok és barátok hangsúlyozták: mindazok ellenére, amin Eliana keresztülment, még mindig önmaga. Továbbra is tele van fénnyel, személyisége ugyanolyan vidám, mint a diagnózis előtt. Szerettei most arra fókuszálnak, hogy az együtt töltött időt a lehető legpozitívabbá tegyék - írja a Castanet.