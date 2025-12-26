KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bármikor meghalhat a 19 hónapos kislány: agydaganatot találtak a fejében, az orvosok is tanácstalanok

rákdiagnózis
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 08:30
diagnózisdaganat
A gyermek élete bármelyik pillanatban váratlanul véget érhet. Eliana agydaganatai az orvosok szerint rendkívül ritkák.
Bors
A szerző cikkei

A 19 hónapos Eliana családja és barátai aggódnak érte, miután előrehaladott agydaganatot diagnosztizáltak nála. Most minden egyes nap számít a fiatal életében.

Elianának különleges agydaganata van (
Elianának különleges agydaganata van (Fotó: GoFundMe)

Eliana stroke-szerű tünetekkel ébredt. Órákon belül egy MRI-vizsgálat egy nagyon nagy és agresszív agydaganatot mutatott ki, amely veszélyes nyomást gyakorol az agyára, a látóidegeire és az agytörzsére

- írták a közleményben.

Elianát még azon az estén helikopterrel szállították át egy gyermekkórházba. Azóta megműtötték, ugyanis két daganatot is találtak az agyában, ám a család továbbra is válaszokra vár.

Eliana állapota rendkívül súlyos, és a halálának időpontja bizonytalan. Amit biztosan tudunk, az az, hogy minden nap számít.

Eliana agydaganatai szokatlanok

A daganatok az agytörzsre és a kisagyra is átterjedtek, így a mozgástól kezdve a légzésig számos életfontosságú funkciót érintenek. Az orvosok az esetet „unikornisnak” nevezték, mivel rendkívül ritka.

Az édesanya szabadságot vett ki a munkahelyéről, hogy gondoskodhasson gyermekéről élete utolsó szakaszában. Elmondása szerint a helyzet anyagilag is komoly terhet helyzet a családra.

A család szerint várhatóan csak januárban tudnak meg többet, amikor további vizsgálati eredmények érkeznek.

A családtagok és barátok hangsúlyozták: mindazok ellenére, amin Eliana keresztülment, még mindig önmaga. Továbbra is tele van fénnyel, személyisége ugyanolyan vidám, mint a diagnózis előtt. Szerettei most arra fókuszálnak, hogy az együtt töltött időt a lehető legpozitívabbá tegyék - írja a Castanet.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu