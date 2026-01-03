Sokkoló diagnózist kapott az egyéves kislány: élete első karácsonyát is kórházban töltötte

Az egész világa a feje tetejére állt az egyéves Capri Hilsden szüleinek, miután azzal szembesültek, hogy a kislányuk egy agresszív, gyermekkori agydaganattal küzd. Az édesanyja, Elissa ugyan korábban már orvoshoz vitte a gyermekét, amikor az első születésnapja után megfázásra utaló tünetek jelentkeztek nála és a feje is folyamatosan oldalra dőlt, ám mindezt akkor még fülgyulladásnak tulajdonították. Miután azonban a 30 éves édesanya észrevett Capri szemében egy szokatlan változást, már tudta, nagy a baj. Ezt és egy CT-vizsgálatot követően derült ki, hogy a kislánynak agydaganata van.

Megrázó diagnózist kapott az alig egyéves kislány

Capri a novemberi diagnózis óta több műtéten is átesett a daganat eltávolítása érdekében, és jelenleg is kórházban fekszik, mialatt kemoterápiás kezelésen esik át.

Az első alkalommal, amikor megvizsgálták, azt mondták, hogy Caprinak fülgyulladása van, ez okozza az oldalra dőlő fejét. Kapott egy hétig tartó antibiotikum-kúrát, azonban egy héttel később azt vettem észre, hogy néha, amikor rám néz, a jobb szeme teljesen üresnek tűnik. Nehéz ezt leírni, de úgy éreztem, mintha valójában nem is engem nézne. Ekkor már tudtam, hogy valami nincsen rendben

- mondta el Elissa az angliai Biggleswade-ből, aki ezután ismét felkereste a háziorvost, és mindent elmondott neki a kislánya aggasztó tüneteiről. Ekkor beutalták őket a kórházba, ahol egy CT-vizsgálatot követően kiderült a sokkoló igazság, miszerint Capri többrétegű rozettás embrionális daganatban (ETMR) szenved. Az édesanya azt is elárulta, a helyzetet tovább súlyosbította az, ahogy az első műtét után Capri szepszist kapott, ami miatt intenzív ellátásra szorult.

Habár a szülei, Elissa és Anthony mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindvégig a kislányuk mellett lehessenek, ehhez pénzre van szükségük, ezért adománygyűjtésbe kezdtek:

Nem tudtuk, másként hogyan engedhetnénk meg magunknak, hogy a hat körös kemoterápiás kezelés teljes ideje alatt a kislányunk mellett legyünk

- árulta el Elissa, hozzátéve, minden nehézségük ellenére sikerült Capri élete legelső karácsonyát örömtelivé tenniük, még a kórházban is.

A kedvenc ajándéka egy orvosi táska lett, amit az onkológustól kapott, ugyanis mindazok után, amin keresztülment, Capri továbbra is félt a sztetoszkóptól. Charlie, az orvosa ezért leült és együtt játszott vele az orvosi készletével mindaddig, amíg ez a félelem teljesen el nem múlt

