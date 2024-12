Szörnyű megpróbáltatásokon kell keresztülmennie a tízéves Zsaklinnak. A szervezetét harmadjára támadta meg az agydaganat, most pedig leukámiás is lett. Jelenleg is kórházban van, ahol küzd az életéért. Gáll Tímea közel egy éve jótékonysági futó lett, januárban félmillió forintot gyűjtött egy beteg kislány, Hanna gyógyulásának segítésére. Szeptember óta pedig Zsaklinért fut.

Zsaklin szervezetét agydaganat és leukémia is megtámadta Fotó: Beküldött

A tízéves Zsaklin harmadszorra néz szembe a rosszindulatú agydaganattal. A család kálváriája négy évvel ezelőtt kezdődött, a diagnózis óta már kétszer kiújult a daganat. A kislány igazi harcosként küzd, rengeteg kezelésen, kemoterápián és műtéten van túl. A betegség mellékhatásaként Zsaklin mozgáskoordinációs gondokkal küzd, a látása is sokat romlott, a jobb szemére 1%-os, a balra 50-60%-os a látása, valamint mindkét fülében hallókészülékre van szüksége.

Zsaklinnak az agydaganat mellett leukémiával is meg kell küzdenie

Tímea beszámolt lapunknak a kislány állapotáról, sajnos nem jó híreket kaptunk. Leukémiás lett, a haja kihullott, jelenleg is kórházban van. Zsaklin az életéért küzd, az édesanyja minden percét mellette tölti a kórházban.

Sokszor fáradt, sokat pihen. Haza szeretne menni. Mindig mosolyog, fantasztikus kislány

– mesélte meghatódva a Borsnak Tímea.

Tímea egy szívet rajzolt a térképre Zsaklinért

Zsaklin életét egy úgynevezett protonterápia menthetné meg. A kezelést Ausztriában, Bécsújhelyen tudják elvégezni. A terápia a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek köszönhetően ingyenes lehet. A kezelés több, mint egy hónapot vesz igénybe, ez idő alatt a családnak végig kint kell tartózkodnia önköltségen Ausztriában. Nekik kell például a szállásról gondoskodniuk, a Klinika közelében található lakások bérleti díja pedig megközelíti a havi egymillió forintot.

Tímea a bemelegítő futás útvonalát úgy tervezte meg, hogy a térképen egy szívet és egy Zs-betűt rajzoljon ki Fotó: Beküldött

Tímea rendszeresen fut Zsaklinért, hogy pénzt gyűjtsön; legutóbb 42 kilométert és 195 métert futott Szegeden és bemelegítésképpen egy „ZS” betűt és egy szívet „rajzolt a térképre”.