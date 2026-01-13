„24 éve hazudok a fiamnak, ez az egész életemet felemészti”

Hazugságban él már 24 éve egy férfi, akinek apja még gyermekkorában hazudott. A férfi mint mondja, a hazugság az egész életét végig öleli, de egyszerűen képtelen a fiával közölni az igazságot.

Hazugságban él 24 éve egy édesapa, de képtelen elmondani az igazságot

Fotó: thebigland / Shutterstock

Egy édesapa a Redditen vallotta be, hogy 24 éven keresztül hazudott fiának a lamantinok iránti szeretetéről, hogy megkímélje gyermeke érzéseit, aki gyerekkora óta elhalmozta a férfit az állathoz kapcsolódó ajándékokkal.

Csak azért mondtam, hogy szeretem a lamantinokat, hogy megnyugtassam a kisfiam érzéseit több mint két évtizeddel ezelőtt. Évről évre folytattam a hazugságot, mert ártalmatlannak tűnt, és már túl mélyen benne voltam, hogy elmondjam neki az igazat

– vallotta be a bűntudattal küszködő szülő.

A bejegyzés szerint a bálnákkal kapcsolatos hazugság 24 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a férfi akkor 6 éves fia egy lamantinnal díszített bögrét ajándékozott apjának a születésnapjára. Mint mondja, a kisfia megharagudott volna, ha azt látja az apján, hogy nem lelkesedik az ajándéka miatt.

Biztosítottam róla, hogy imádom, és azt mondtam, hogy a lamantinok a kedvenc állataim az egész világon.

Akkor még nem tudta, hogy évekig kell élnie ezzel a hazugsággal. Az édesapa elmagyarázta, hogy az első hazugsága óta a lamantinokkal kapcsolatos tárgyak lettek az alapértelmezett ajándékok a fiától. Most már 24 évnyi lamantinos tárgy gyűlt össze. Ezt a hamis látszatot fenntartani különösen megterhelő volt, mivel a gömbölyű tengeri tehenek messze nem tartoznak kedvenc állatai közé, amelyek a poszt szerint a kutyák.

Bevallom, hogy a lamantinok nem a kedvenc állataim a világon. Soha nem is voltak azok. Nincs ellenük semmi kifogásom, és kedves lényeknek tűnnek, de nem vonzanak

– ismerte el.

A Reddit felhasználói a bejegyzést egyszerre megható és viccesnek találták, egyikük így kommentálta: „Attól tartok, ezt a titkot magaddal kell vinni a sírba.”

Egy másik kommentelő így viccelődött: „Manátiszerű koporsóban fogsz nyugodni, és mosolyogni fogsz rajta. Te és a fiad csodálatosnak tűntök.” Mások azonban úgy vélték, hogy az apa meggondolja magát, miután meglátja az úgynevezett tengeri burgonyákat, ugyanis fia egy Floridai úttal lepte meg. „Fordulat: ha egyszer közelről megnézed a manátikat, valóban a világon a legkedvesebb állataid lesznek”

– jelentette ki az egyik kommentelő, amelyről a New York Post írt.