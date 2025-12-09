Azt hitte, csak játék közben ütötte meg a fejét: az orvosok a legrosszabb hírt közölték a 11 éves kislánnyal

Melanie Wightman már kislányként is rajongott a divatért. A napjai színes ruhák kiválasztásával kezdődtek, majd játék a barátokkal egészen estig. Egy délután azonban megtört a gondtalan rutin: hazatérve apró duzzanatot vett észre a jobb halántékán. Megmutatta édesanyjának, aki rögtön érezte, hogy valami nincs rendben.

A betegség mindent megváltoztatott a kislány számára

Fotó: Pexels (illusztráció)

Kislány kora óta harcol a betegséggel Melanie

„Anyukám teljesen össze volt zavarodva. Kérdezgette, hogy labda csapott-e fejbe, vagy fociztunk-e, de semmi ilyesmi nem történt”

– emlékezett vissza Melanie.

A háziorvos nem aggódott különösebben. Édesanyja mégis ragaszkodott hozzá, hogy valami nincs rendben. Nem sokkal később kiderült: a duzzanat rákos eredetű.

A mindössze 11 éves Melanie ocularis melanómától szenvedett, egy rendkívül ritka, pigmenttermelő sejtekből kiinduló szemráktól. A diagnózis után műtét következett, majd egy évvel később, 12 évesen közölték vele a felfoghatatlant: el kell távolítaniuk a jobb szemét. A műtétre másnap került sor, majd kiterjesztett operáció és bőrátültetések következtek, hogy biztosan minden rákos sejtet eltávolítsanak.

„Ez volt életem egyik legnehezebb napja”

– mondta.

Melanie éveken át kapott kezeléseket. A rák azonban visszatért – előbb újra a fején, majd a májára is átterjedt. Amikor egyetemre ment, a betegsége tovább fejlődött, így az előadásokat és a májkezeléseket folyamatosan váltogatta: órák között a rendelő, szünetekben újabb terápiák.

Minden nehézség közepette azonban talált valamit, ami megmentette a lelkét: a divatot.

„Kezelésre is csillogó felsőben vagy óriási masniban mentem. Ez mindig adott egy kis örömöt”

– mesélte a People magazinnak.

Amikor megtudta, hogy a kezelések miatt elveszíti a haját, úgy döntött: saját kendőket készít magának. Vett egy hímzőgépet, és megalkotta a saját, személyes rák-szalagját – olyan mintát, ami az ő történetét jelképezi.

„Valamit akartam, ami engem képvisel. Ezek a kendők erőt, kényelmet és önbizalmat adnak.”

A TikTokon azóta ezrek követik, és videói sokaknak adnak reményt a világ minden tájáról. Nemrég azonban újabb rossz hírt kapott: a legfrissebb vizsgálatok ismét növekedést mutattak a májában, és újabb aggasztó területeket is találtak. Melanie mégis úgy döntött, ezt is megosztja.

„Nem a hír volt, amit akartam, de úgy éreztem, ki kell tennem. Ettől éreztem, hogy van beleszólásom a saját történetembe.”

Újabb kezeléseket kapott, és orvosaival együtt keresik a következő lépést. Bár a jövő továbbra is bizonytalan, Melanie megtanulta elfogadni és szeretni önmaga minden változatát.