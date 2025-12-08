Kiadta a figyelmeztetést az elismert igazgató: a közösségi média miatt egyre több a mentális beteg a tinédzserek körében

Nagy-Britannia egyik vezető igazgatója azt nyilatkozta, hogy a közösségi média lehet a felelős a mostani fiatalok mentális betegségéért.

A fiatalok mentális betegsége a közösségi média miatt van

James Dahl, a Welton College egyik tanára szerint a fiatalok olyan nyelvet tanulnak a telefonjukon keresztül, amely meggyőzi őket arról, hogy depresszióval vagy szorongással küzdenek.

Azt mondta, hogy a fiatalok előtt álló akadályok sokszor a felnőtté válás természetes akadályai. James kilenc éve vezet egy Berkshire-i iskolát és óva inti a fiatalokat attól, hogy a betegségeiket vagy problémáikat a TikTokon keresztül próbálják megfejteni.

Mindössze három kérdés is elég, hogy homályosan definiálják egészségügyi problémáikat a közösségi média segítségével.

Túl gyorsan címkéket ragasztunk a fiatalokra, akik éppen csak most tapasztalják meg a tinédzserkor örömeit és bánatait

James Dahl arra is kíváncsi, hogy az orvosok a krónikus tünetekkel küzdő embereknek adnak-e különféle gyógyszereket, emellett az iskolákat is kritizálja, mert lehet nem tesznek meg mindent a tanulók képzéséért, a fejlesztésre szoruló egyénekkel kapcsolatban.

A szakértők megvizsgálják, hogy a közösségi média hozzájárul-e a túlzott szociális kiadásokhoz azáltal, hogy depressziót és szorongást vált ki a fiatalok körében.

A dolgozókorú britek közül elképesztő 4,4 millióan igényelnek rokkantsági vagy munkanélküliségi ellátást – ez 1,2 millióval több, mint 2019-ben. Az egészségügyi miniszter megvizsgálja azt, hogy az egészségügyi betegségek félrediagnosztizálása vagy eltúlzása vezetett-e ahhoz, hogy sokkal több lett a mentális beteg az országban.

2019 és 2024 között is feltűnően nőtt a mentálisan megbetegedő emberek száma.