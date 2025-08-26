Másodszor támadta meg a rák a kamasz Margarétát: Curtis csalt mosolyt a beteg kislány arcára

Margaréta még csak most lett 15 éves, élete azonban máris tele van szenvedéssel, ugyanis kiderült, hogy rosszindulatú daganat támadta meg a szervezetét. A kislánynak el kellett távolítani a méhét, a rák azonban visszatért, kiderült, hogy megtámadta a tüdejét is. Margaréta, vagy ahogy családja becézi, Bogi azóta a miskolci kórházban tölti mindennapjait, nagyon ritkán mehet csak haza. A napokban azonban hatalmas öröm érte, ugyanis meglátogatta a magyar rapper, Széki Attila, ismertebb nevén Curtis.

Mint arról korábban írtunk, Margaréta kálváriája tavasszal kezdődött, amikor erős hasi görcsök és vérzés miatt kórházba került. A vizsgálatok kiderítették, hogy a fiatal lány rákos. Azonnal megműtötték, majd pár napot még az intenzív osztályon kellett töltenie. A fiatal lányt hazaengedték, úgy gondolta, túl van a nehezén, visszatérhet az iskolába a barátai közé, és készülhet a nyolcadikos ballagásra, majd az új középiskolába. Az volt az álma, hogy szakács vagy kisgyermekgondozó lesz belőle. Épp a tablófotózásra készülődött, amikor újra rosszul lett. Szülei mentőt hívtak hozzá, Margaréta pedig újra a miskolci kórházban találta magát.

Kiderült, hogy a műtét ellenére a rák átterjedt a kislány tüdejére is

– mondta Margaréta édesanyja, Emese.

A fiatal lányban egy világ omlott össze. Nem elég, hogy soha nem lehet saját kisbabája, a rák elvette tőle gondtalan tinikora egy szegletét is.

Margaréta folyamatosan kapja a kemoterápiát a miskolci kórház onko-hematológiai osztályán. Ezek a napok nagyon megviselik a kislányt, a kemoterápiás napokon 12 órán át kell mozdulatlanul feküdnie az ágyban, amíg az infúzió csepeg. Nagyon lefogyott, hosszú haját elvesztette, alig van étvágya és gyenge. Édesanyja, Emese mellette van ugyan, de Margaréta érthetően folyton hazavágyódik. Hiányoznak neki a barátai és a család. A kórházból ritkán mehet haza, a kezelőorvosa azonban nagyon rendes volt, amikor úgy döntött, hogy születésnapjára hazaengedi, hadd ünnepeljen szerettei körében.