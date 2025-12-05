"Azt mondták, éljek együtt a fájdalommal, miközben a vécém úgy nézett ki, mint egy gyilkosság helyszíne"

Egy évtizeden át küzdött egy rejtélyes betegséggel egy fiatal nő. Bár golflabda méretű vérrögöket ürített minden egyes alkalommal a vécén, orvosai egészen 2015-ig nem tudták, mi állhat a fájdalom mögött.

Éveken át megkeserítette a fiatal nő életét a rejtélyes betegség okozta fájdalom. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az éveken át tartó fájdalom miatt már fóbia alakult ki a fiatalnál

A hosszas küzdelem után a londoni származású, 33 éves Sana Kardar mára már retteg a vér látványától, és egyfajta fóbia alakult ki benne súlyos tünetei után.

Miután hivatalosan diagnosztizálták nálam az endometriózist, mindenféle hormonális tablettát és injekciót kaptam, bármit, amit csak adhattak, de semmi sem segített elállítani a vérzést

– mondta Sana.

Folyamatosan véreztem, ez odáig fajult, hogy golflabda méretű vérrögöket ürítettem, és néha a vécém úgy nézett ki, mint egy gyilkosság helyszíne.

A fiatal nőnek nem volt szokatlan az emberi vér és más testnedvek látványa, hiszen kutatóként dolgozik a méhnyak- és mellrákszűrésen, azonban mostanra olyan fóbia alakult ki nála, hogy már egy kis vágástól az ujján is elkezd szédülni.

Már gyermekkora óta a betegséggel küzdött

Sana gyermekkorában elvárás volt, hogy bátor arcot mutasson a fájdalmas menstruációjával kapcsolatban, ugyanis már 8. osztályos korától fogva előfordult, hogy 8 napon át küzdött a heves vérzéssel. Mindezek ellenére rendszeresen utazott, és mindenkitől csak azt hallotta, hogy szedjen fájdalomcsillapítót.

A fiatal nő elárulta, hogy a kultúrájában a menstruáció és a nők egészsége még mindig széles körben tabunak számít.

Dél-ázsiai származású vagyok, a menstruáció és a nők egészsége még mindig hatalmas tabu. Nem lehet nyíltan beszélni róla. Örülök, hogy olyan családból származom, ahol nem tekintették tabunak, de a közvetlen családomon kívül senki másnak nem mondhattam el

- mesélte Sana, akinek a történtek óriási károkat okoztak mentális és fizikai egészségében is.

Egy ijesztő élmény az egyetem második évében végül arra késztette, hogy válaszokat keressen.

2014-ben, miután apám meghalt, hirtelen fájdalmat éreztem a jobb petefészkeim területén. Elmentem a háziorvoshoz, és azt mondták, hogy ciszta lehet. Azt is mondták, hogy a többi tünetem alapján úgy tűnik, mintha endometriózisom lenne, és ezt a szót még soha nem hallottam.

Néhány hónappal később egy újabb hátborzongató tünet jelentkezett, mikor Sana lába hazafelé menet beakadt, és csak segítséggel tudott lejutni az úttestről.