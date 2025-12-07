Annyira ritka betegsége van a 8 éves kisfiúnak, hogy neve sincs – most ő az első a világon, aki kezelést kaphatott

Amber Freed kisfia, Maxwell olyan ritka genetikai betegséggel született, amelynek hivatalos neve sincs. A szakemberek csupán a génmutáció alapján hívják SLC6A1-nek – ez epilepsziát, mozgás- és beszédzavarokat, valamint értelmi lemaradást okozhat. Amikor a kisfiú 2018-ban megkapta a diagnózist, az orvosok azt mondták: nincs rá gyógymód.
Amber azonban nem volt hajlandó belenyugodni. Éveken át kutatókkal dolgozott, laboratóriumokat keresett fel, adománygyűjtésekkel milliókat szerzett, és elindított egy olyan génterápiás fejlesztést, amelyet korábban senki sem próbált. A kezelést először genetikailag módosított egereken, majd sertéseken tesztelték, mielőtt az FDA (Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala) elé került volna. A járvány évei lassították a munkát, de a kitartás végül meghozta a gyümölcsét, írja a People.
2025. június 25-én az FDA jóváhagyta a kezelést. Szeptember 10-én Maxwell immár 8 évesen lett a világ első betege, aki megkapta az SLC6A1 génterápiát. A beavatkozás két órán át tartott, és a kórteremben valódi ünneplés kezdődött: Justin Timberlake „Can’t Stop the Feeling” című dala szólt, az orvosok, kutatók és a család együtt táncoltak, mintha egy új élet kezdetét üdvözölnék.
A kezelés után Maxwell az intenzíven kapott helyet, ahol Subway-szendvicset evett és zenét hallgatott. A rehabilitáció jelenleg is tart, de az orvosok lenyűgöző fejlődésről számoltak be. Bár korai lenne gyógyulást emlegetni, mindenki optimista: Maxwell agyában most kapcsolták fel azt a bizonyos fényt, amely évekig halványan pislákolt.
Amber Freed most újabb célért küzd: 5 millió dollárt gyűjt össze annak érdekében, hogy más SLC6A1-es gyerekek is megkaphassák a kezelést. Maxwell ikertestvére, Riley mindenben támogatja a bátyját, együtt táncolnak, énekelnek, és osztoznak a K-pop iránti rajongásban.
Dr. Kathrin Meyer, a kutatás egyik vezetője szerint Maxwell igazi hős:
Az első páciens vállalja a legnagyobb kockázatot. Ezek a gyerekek a mi igazi hőseink.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.