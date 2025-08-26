Őrjöngtek a KPOP Demon Hunters rajongók múlt héten! A karaoke vetítések elképesztő bevételt hoztak a Netflixnek

A KPOP Demon Hunters június 20-ai debütálása óta meglepő hype-vonatot indított útjára. A démonvadász pop énekesnők a Netflix második legsikeresebb filmjévé tornázta fel magát, úton az első hely, a Különösen veszélyes bűnözők című film felé. A váratlan siker rendhagyó lépésre ösztönözte a streaming platformot és az online keretekből kitörve a hétvégén az amerikai mozikban is látható volt a zenékre ütemezett, animált démongyilok. Múlt héten két napra megnyitották a pénzcsapot, ami csak ömlött és ömlött: pusztán a vetítések 1700 moziban 20 millió dollárt, azaz több mint 6,5 milliárd forintot hoztak a Netflixnek két nap alatt.

Sose gondoltuk volna, hogy a KPOP Demon Hunters ekkora szenzáció lesz (Forrás: Netflix)

A KPOP Demon Hunters mozis karaokeval vonzott be tömegeket

A Sony Animation Studios filmje nemcsak a Pókverzum filmeket megközelítő, egyedi animációja és humora miatt lett népszerű, hanem a fülbemászó dalaik miatt, amik négyszer is előkelő helyen landoltak a Billboard Top 100-as listáján (Golden, Soda Pop, Your Idol, How It's Done) – ezek közül a Golden az első helyen volt két hétig. A Netflix tehát tudta, hogy a zene fő prioritás lesz a mozit látogató rajongóknak, ezért a mozikban egy karaoke változatot vetítettek. A visszajelzés pedig lehengerlő volt, a fiatal rajongók énekeltek, táncoltak a vetítéseken, már-már fesztivál hangulatot megidézve. A KPOP Demon Hunters esetében nem csak a film számít, hanem az élményszerűség, rajongás ami körüllengi a projektet, hasonlóan, mint az idolok körbetáncolása a kelet-ázsiai trendekben.

A Netflix megnyitotta a hétvégét a démonvadászok mozis vetítéseinek, de ezt az ajtót hamar be is zárta – ugyanis a szolgáltatónak nagyobb érdeke az, hogy megtartsa az online platformon a filmjeit és csak ritkán, korlátozottan vigyék át nagyvászonra. Ennek tudatában a hazai rajongók valószínűleg kimaradnak a mozis éneklős élményből. Számukra viszont Netflixen elérhetővé vált a sing-along verzió, hogy a szomszédokat boldogítsák a performanszukkal.

A Netflixnek bőven van még terve a démonvadász k-pop csajokkal (Forrás: Netflix)

A Netflix KPOP Demon Hunters sikersztorija pedig nem áll le. A jövőben várható még két animált folytatás és egy élőszereplős remake – utóbbit egyelőre kicsit nehéz elképzelni, lévén hogy mennyire kihasználja az animáció adta vizuális szabadságot a film, amit nem lesz könnyű élőszereplős settinggel visszaadni.