Sztárban Sztár: megvan az első 40 pontos dal, máris borítékolható a győzelem?

Vavra Bence Justin Timberlake bőrébe bújt a Sztárban Sztár 2025-ös évadának 13. élő adása kedvéért. A többszörös napi győztes nyitotta az elődöntőt, és bizony az énekhangra most sem lehetett panasz. A közönség hatalmas ovációval fogadta a már-már kaméleoni képességekkel rendelkező énekest.

A Sztárban Sztár elődöntőjében, mint eddig mindig, döntős produkciót hozott Vavra Bence. Máris győztest hirdethetünk? Fotó: MEDIAWORKS

Sztárban Sztár All Stars: megvan a nap első 40 pontos dala

"Egy jelentéktelennek tűnő fickó, aki ha elkezd táncolni, lehengerlő" - összegezte Justin Timberlake karakterét Stohl András, hozzátéve: eleinte aggódott, hogy Bencének sikerül-e hozni ezt, de aztán rájött, hogy döntős produkciót lát, ahogy hétről hétre minden alkalommal. Épp ezért biztos benne, hogy Vavra Bence ott lesz a döntőben, sőt, az első vagy a második helyen. Lékai-Kiss Ramóna Vavra Bence önbizalmát emelte ki, ami "ragadós volt"!

Hajós András az értékelés során egy igen érdekes megjegyzést tett, szerinte ugyanis Justin Timberlake vele egyidős. Most vagy saját magát (1969.) fiatalította meg keményen, vagy Timberlake-et (1981.) öregítette meg igen jelentősen.

A zsűri végül egyhangúlag 10-10 ponttal értékelte a dalt, azaz rögtön egy 40 pontos produkcióval nyitott a Sztárban Sztár elődöntő.