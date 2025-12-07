Galamb Alex: "Van kiút a nyomorból"

Galamb Alex neve a pandémia idején vált országosan ismertté. A fiatal férfi úgy döntött, hogy a falujában, Hernádnémetiben élő gyerekeket meghívja a házába, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a kakaós csiga. Az ország kedvenc roma pékje azóta is rendszeresen foglalkozik a pártfogoltjaival, miközben egyetemre jár tanítószakon, és oktatóként dolgozik az egykori szakiskolájában.
Alex az édesapja korai halála után mélyszegénységben nevelkedett, majd bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba, ahol már saját ágya volt, és mindennap meleg vízben mosakodhatott, illetve megismerkedhetett az angolvécével. Tudja, hogy a legtöbb ember számára ezek teljesen hétköznapi dolgok, de nem szégyelli elmondani, hogy az élete első évtizedében még arról sem halott, hogy az illemhely használata után kezet kell mosni.
Van kiút a nyomorból, de fontos, hogy ki-ki megkapja a szükséges támogatást. Természetesen az a célom, hogy az én gyermekeimnek már ne kelljen nélkülözniük, ugyanakkor megtanulják, hogy az életben semmi sincsen ingyen. Én megteremtem nekik a jó körülményeket, de a korukhoz szabottan nekik is megvannak a feladataik
– mondta a Borsnak Galamb Alex, aki az adventi időszakban szívesen főz otthon a szeretteinek. Az ételkészítés közben a gyermekei is kapnak kisebb feladatokat.
- A 10 éves Vanessza már felvághatja a húst. Szerintem egy komplett lecsót is el tud már készíteni, de a múltkor egyelőre inkább egy rántottát bíztam rá. A fiúk még kisebbek, de már ők is tudnak sajtot reszelni, illetve beleszórhatják a sót és borsot a készülő tésztaszószba – mosolygott a családfő.
A leendő tanító úgy véli, jó, ha a gyerekek játékosan, együtt megtanulnak dolgozni. Így közösen létrehoznak valamit, aminek aztán az egész család örülhet.
