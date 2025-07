Segített a Bors: Galamb Alex alapítványa megúszhatja a megszűnést

Az ország kedvenc roma pékje nyomorban nevelkedett, majd miután az édesanyja megtiltotta neki, hogy iskolába menjen, bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba. Galamb Alex kezdetben bukdácsolt és senki nem hitt benne, de felküzdötte magát és sikeres ember vált belőle.

Galamb Alex alapítványa félig kint a bajból

Alex nem csak szakmát tanult, hanem úgy döntött, hogy felkarolja a mélyszegénységben élő gyerekeket. A pandémia idején meghívta őket a házába, hogy megmutassa nekik: az idő a csavargás helyett hasznosan is tölthető. A fiatal péktől nem csupán sütni tanultak és enni kaptak, hiszen Alex igyekezett velük megértetni: kemény munkával ki lehet törni a szegénységből.

Az idén ötéves Sütni Jó Alapítvány működésének híre a Bors cikke nyomán is gyorsan elterjedt az országban. Cégek és magánszemélyek is a kezdeményezés mellé álltak. Így jutott Alex profi sütőhöz, kiflisodróhoz, habverőhöz, alapanyagokhoz és némi készpénzhez. A szegény gyerekek segítője már nem csupán az otthonában foglalkozott velük, hanem különböző programokra is elvitte őket. Volt köztük, aki csak vele jutott el kirándulni, moziba, vagy strandra.

Jutalmazással lehet a gyerekeket motiválni. Nálam nem megengedett a csúnya beszéd, és mindenkitől elvárom, hogy az iskolában is rendesen teljesítsen. Büszkén kijelenthetem, hogy minden tanítványom mindenből átment év végén

- mondta a Borsnak Alex.

Galamb Alex most segítséget kér

Akármennyire is sok jót tett eddig a roma pék a felkaroltjaival, a szervezetének működése veszélybe került. Alex szinte szégyenkezve közzétett egy posztot a Facebookon, hogy a követőit tájékoztassa a helyzetről: elfogyott a pénz az alapítvány bankszámlájáról. A problémáról mi is beszámoltunk, most pedig kíváncsiak voltunk, hol tart a gyűjtés.

- Alig hittem a szememnek, amikor megnéztem a kimutatást! 3,7 millió forint összegyűlt, ami valamivel több, mint egy évre elég. Ebből ki tudom fizetni a könyvelőt, tudok venni alapanyagot, és néhány programot is tudok szervezni – mondta Alex, akinek persze ismert vállalkozások pogácsa- és süteménytölteléket, illetve lisztet is ígértek.