"Neki nagyobb szüksége van rá" - Édesanyjának adta a hallókészülékét Galamb Alex

Soha el nem árult titkot osztott meg szerkesztőségünkkel Galamb Alex. Az ország kedvenc roma pékje nagyothalló, mégsem viseli a készülékét.

Galamb Alex elárulta azt, amit még sosem / Fotó: Olvasói

- Gyermekkoromban észrevették, hogy nem mindig reagálok, ha szólnak hozzám. Először persze azt gondolták, hogy csupán tiszteletlen vagyok, de mikor eljutottam a fülészetre, kiderült az igazság – mesélte a Borsnak Alex.

Galamb Alex minden nehézséget leküzd az akaratával

A pék a pandémia idején vált országosan ismertté, amikor a házába hívta az utcán csavargó gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a kakaós csiga. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és Alex életében is sok változás történt. Leérettségizett, technikusi bizonyítványt is szerzett, jelenleg pedig tanítószakos egyetemi hallgató, miközben már oktatóként dolgozik az egykori szakiskolájában. A kérdés indokolt: mennyire zavarja mindebben a hallássérültsége?

- Szerencsére, a hallókészülékem nélkül is boldogulok, igaz, néha vissza kell kérdeznem, ha beszélnek hozzám. A berendezésemet inkább az édesanyám használja, mert neki nagyobb szüksége van rá – mosolygott a pék, aki igyekszik az élet minden területén helytállni.

- Be kell vallanom, egy kicsit a hiúságom is közrejátszik abban, hogy nem szívesen teszem a kütyüt a fülembe. Anélkül is elég szép vagyok. Nyilván más lenne a helyzet, ha a hallásom tovább romlana, hiszen jól tudom, a kényszer nagy úr – mondta Galamb Alex, és kifejtette, a nehézségek azért adódnak az életben, hogy megerősítsenek bennünket.