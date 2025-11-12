"Neki nagyobb szüksége van rá" - Édesanyjának adta a hallókészülékét Galamb Alex

Soha el nem árult titkot osztott meg szerkesztőségünkkel Galamb Alex. Az ország kedvenc roma pékje nagyothalló, mégsem viseli a készülékét.
- Gyermekkoromban észrevették, hogy nem mindig reagálok, ha szólnak hozzám. Először persze azt gondolták, hogy csupán tiszteletlen vagyok, de mikor eljutottam a fülészetre, kiderült az igazság – mesélte a Borsnak Alex.
A pék a pandémia idején vált országosan ismertté, amikor a házába hívta az utcán csavargó gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a kakaós csiga. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és Alex életében is sok változás történt. Leérettségizett, technikusi bizonyítványt is szerzett, jelenleg pedig tanítószakos egyetemi hallgató, miközben már oktatóként dolgozik az egykori szakiskolájában. A kérdés indokolt: mennyire zavarja mindebben a hallássérültsége?
- Szerencsére, a hallókészülékem nélkül is boldogulok, igaz, néha vissza kell kérdeznem, ha beszélnek hozzám. A berendezésemet inkább az édesanyám használja, mert neki nagyobb szüksége van rá – mosolygott a pék, aki igyekszik az élet minden területén helytállni.
- Be kell vallanom, egy kicsit a hiúságom is közrejátszik abban, hogy nem szívesen teszem a kütyüt a fülembe. Anélkül is elég szép vagyok. Nyilván más lenne a helyzet, ha a hallásom tovább romlana, hiszen jól tudom, a kényszer nagy úr – mondta Galamb Alex, és kifejtette, a nehézségek azért adódnak az életben, hogy megerősítsenek bennünket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.