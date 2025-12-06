Így készül Galamb Alex ünnepi kalácsa: íme a titkos recept

Nem is tudná elképzelni a közelgő ünnepi időszakot finomságok nélkül, Galamb Alex. Az ország kedvenc roma pékje, már adventben is meglepi a szeretteit, különböző süteményekkel.
Alex egyik kedvenc édessége, a diós kalács. Az elismert pék a süteményt egy kiló lisztből készíti. Ehhez hozzátesz még egy deka sót, 10 deka kristálycukrot 10 deka teavajat, 3 darab tojást, és fél liter tejet.
"A száraz összetevőket a vajjal együtt egy mély tálba szórjuk, majd a két darab élesztőt is hozzáadjuk. Utóbbiakat felfuttatni nem fontos, de arra vigyázni kell, hogy ne érintkezzenek közvetlenül a sóval" – mondta a pék.
Ha mindezzel megvagyunk, egy kancsóba beleütünk három tojást, illetve egy teljes üvegcse rum- és vaníliaaromát. Ezt követően annyi tejet öntünk hozzá, hogy összesen fél liternyi folyadékot kapjunk!
– szögezte le Galamb Alex.
A pék elmondása szerint ezekből az alapanyagokból áll össze a tészta. Persze a tölteléket is érdemes odafigyeléssel készíteni.
"A darált diót egy kevés tejjel, vajjal, cukorral, fahéjjal és vaníliás cukorral jól összedolgozzuk."
Alex elmondása szerint, a tésztából két cipót formázunk, majd fél órás pihentetés után egy-egy téglalapot nyújtunk belőlük. A lapokat megkenjük baracklekvárral, és a tölteléket is rájuk helyezzük. A téglalapokat feltekerjük, majd hosszában kettévágjuk, hogy végül befonhassuk.
A kalácsokat sütés előtt érdemes tojással megkenni.
Alex számár fontos, hogy a gyermekeinek felhőtlen életet biztosítson. Neki nem adatott meg a gondtalan élet, és azt szeretné, hogy a két fiának és a lányának soha ne kelljen nélkülöznie.
