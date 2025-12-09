Varázslatos lesz az égbolt karácsonykor - ezek az égi látványosságok várnak rád

Az advent első napjai és az előttünk álló hetek is bőven tartogatnak égi látványosságokat. A téli égbolt már december elején is különleges arcát mutatta, de a karácsony közeledtével egyre több csillagászati élmény vár ránk. Nézzük, mi történt eddig, és mire számíthatunk a következő napokban!

Elképesztő csillag együttállásoknak lehetünk tanúi decemberben! Mutatjuk a részleteket! (Fotó: illusztráció, pexels)

A téli csillagképek bevonulása - mutatjuk mi várható még decemberben!

December első napjaiban már emelkedtek a téli csillagképek: az Orion, az Ikrek, a Bika és a Sirius ragyogása, estéről estére egyre látványosabban jelent meg. Az Orion-öv három csillaga már a hónap elején is tisztán vezette végig tekintetünket a tél csillagútján. Mikulás idején köszöntött ránk a növekvő Hold; a Hold egyre fényesebb sarlóként tűnt fel alkonyat után a délnyugati ég alján. Sok helyen felhőtlen ég mellett, remekül lehetett fotózni az egyre kerekedő sarlót. A hónap első hetének végén a Jupiter volt az éjszakai égbolt legfeltűnőbb szereplője. Már napnyugta után magasra emelkedett, és rendkívül fényesen ragyogott a keleti égen. Aki távcsővel figyelte, jól láthatta a négy nagy holdját, a bolygó körül füzérként sorakozó apró „fénypontokat”.

December 9–13. – a Geminidák csúcspontja

December 9-től a híres Geminida meteorraj aktivitása fokozódni fog.

Csúcspont: december 13–14. éjszakája

Derült idő esetén akár 60–80 hullócsillag is megfigyelhető lesz óránként.

Ez a tél legmegbízhatóbb meteorzáporának ígérkezik, különösen jó kívánságtételi időszak lesz.

December 14–16. – a Hold és az Orion fénykora

A meteorraj után a Hold tovább fog telni, és estéinket egyre jobban bevilágítja majd. Az Orion csillagkép ezeken a napokon már az égbolt uralkodó alakzata lesz; a Betelgeuse és a Rigel ragyogása fagyos, tiszta levegőben, különösen erős fényben fog látszani.

December 17–18. – A Mars szerény, vörös ragyogása

Hajnal előtt a Mars fog feltűnni a keleti ég alján, bár halvány fényével még visszafogott látványt nyújt. Ennek ellenére érdemes lesz megfigyelni pirkadat előtt; a vörös bolygó mindig különleges, ha feltűnik az ünnepi égbolton.