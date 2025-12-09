Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Varázslatos lesz az égbolt karácsonykor - ezek az égi látványosságok várnak rád

együttállás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 08:30
bolygóegyüttálláshármas együttállás
Advent első napjai máris látványos égi csodákkal kényeztetnek minket, és a következő hetekben tovább fokozódik az égi pezsgés. A tél csillagképei már december elején birtokba vették az égboltot, a Geminidák meteorzápora pedig napokon belül elhozza az év egyik legszebb hullócsillag show-ját. Mutatjuk, mi mindent tartogat még a decemberi égbolt – csillagfényből, bolygóparádéból és ünnepi ragyogásból bizony nem lesz hiány.

Az advent első napjai és az előttünk álló hetek is bőven tartogatnak égi látványosságokat. A téli égbolt már december elején is különleges arcát mutatta, de a karácsony közeledtével egyre több csillagászati élmény vár ránk. Nézzük, mi történt eddig, és mire számíthatunk a következő napokban!

csillag és meteorraj - ezek az égi jelenségek lesznek decemberben!
Elképesztő csillag együttállásoknak lehetünk tanúi decemberben! Mutatjuk a részleteket! (Fotó: illusztráció, pexels)

A téli csillagképek bevonulása - mutatjuk mi várható még decemberben!

December első napjaiban már emelkedtek a téli csillagképek: az Orion, az Ikrek, a Bika és a Sirius ragyogása, estéről estére egyre látványosabban jelent meg. Az Orion-öv három csillaga már a hónap elején is tisztán vezette végig tekintetünket a tél csillagútján. Mikulás idején köszöntött ránk a növekvő Hold; a Hold egyre fényesebb sarlóként tűnt fel alkonyat után a délnyugati ég alján. Sok helyen felhőtlen ég mellett, remekül lehetett fotózni az egyre kerekedő sarlót. A hónap első hetének végén a Jupiter volt az éjszakai égbolt legfeltűnőbb szereplője. Már napnyugta után magasra emelkedett, és rendkívül fényesen ragyogott a keleti égen. Aki távcsővel figyelte, jól láthatta a négy nagy holdját, a bolygó körül füzérként sorakozó apró „fénypontokat”.

December 9–13. – a Geminidák csúcspontja

December 9-től a híres Geminida meteorraj aktivitása fokozódni fog.

  • Csúcspont: december 13–14. éjszakája
  • Derült idő esetén akár 60–80 hullócsillag is megfigyelhető lesz óránként.
    Ez a tél legmegbízhatóbb meteorzáporának ígérkezik, különösen jó kívánságtételi időszak lesz.

December 14–16. – a Hold és az Orion fénykora

A meteorraj után a Hold tovább fog telni, és estéinket egyre jobban bevilágítja majd. Az Orion csillagkép ezeken a napokon már az égbolt uralkodó alakzata lesz; a Betelgeuse és a Rigel ragyogása fagyos, tiszta levegőben, különösen erős fényben fog látszani.

December 17–18. – A Mars szerény, vörös ragyogása

Hajnal előtt a Mars fog feltűnni a keleti ég alján, bár halvány fényével még visszafogott látványt nyújt. Ennek ellenére érdemes lesz megfigyelni pirkadat előtt; a vörös bolygó mindig különleges, ha feltűnik az ünnepi égbolton.

December 19–20. – A napforduló előtti hosszú éjszakák

A napforduló előtt a Nap alacsonyan jár majd, így az éjszakák hossza ekkor éri el csúcspontját. Tökéletes alkalom lesz arra, hogy ködöket, galaxisokat, csillaghalmazokat figyeljünk meg, akár szabad szemmel is.

December 21. – Téli napforduló

Elérkezik az év leghosszabb éjszakája. A magasra ívelő téli csillagképek látványa különösen hangsúlyos lesz, és tiszta időben a Kis- és Nagy-Medve szinte körbetáncolja majd az éjszakai égboltot.

December 22–23. – Karácsony előtti csillagfény

A Hold ekkorra újra vékonyodni kezd, így az ég sötétebb lesz. A Sirius és a Procyon jellegzetesen vibráló, szinte szivárványszín pislákolással fog ragyogni, a hajnal előtti hideg levegőben.

December 24–25. – A karácsonyi égbolt legszebb pillanatai

Karácsony estéjén több látványos égi szereplő is együtt fog ragyogni:

  • A Jupiter a maga teljességében fénylik majd.
  • Az Orion-köd halvány derengését sötét égbolt vagy távcső mellett könnyű lesz észrevenni.
  • A Sirius és a téli csillagképek különösen élénk fénnyel díszítik majd a karácsony éjszakáját.

December 26. – Kristálytiszta ünnepi éjszaka

Sok évben december 26-a hozza a legderültebb, legátlátszóbb téli éjszakát. Ha így lesz, a Fiastyúk (Pleiadok) különösen szépen, apró ékszerként fog szikrázni a téli égen.

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!

 

 

 

 

 

 

 

