Varázslatos lesz az égbolt karácsonykor - ezek az égi látványosságok várnak rád

Az advent első napjai és az előttünk álló hetek is bőven tartogatnak égi látványosságokat. A téli égbolt már december elején is különleges arcát mutatta, de a karácsony közeledtével egyre több csillagászati élmény vár ránk. Nézzük, mi történt eddig, és mire számíthatunk a következő napokban!
December első napjaiban már emelkedtek a téli csillagképek: az Orion, az Ikrek, a Bika és a Sirius ragyogása, estéről estére egyre látványosabban jelent meg. Az Orion-öv három csillaga már a hónap elején is tisztán vezette végig tekintetünket a tél csillagútján. Mikulás idején köszöntött ránk a növekvő Hold; a Hold egyre fényesebb sarlóként tűnt fel alkonyat után a délnyugati ég alján. Sok helyen felhőtlen ég mellett, remekül lehetett fotózni az egyre kerekedő sarlót. A hónap első hetének végén a Jupiter volt az éjszakai égbolt legfeltűnőbb szereplője. Már napnyugta után magasra emelkedett, és rendkívül fényesen ragyogott a keleti égen. Aki távcsővel figyelte, jól láthatta a négy nagy holdját, a bolygó körül füzérként sorakozó apró „fénypontokat”.
December 9-től a híres Geminida meteorraj aktivitása fokozódni fog.
A meteorraj után a Hold tovább fog telni, és estéinket egyre jobban bevilágítja majd. Az Orion csillagkép ezeken a napokon már az égbolt uralkodó alakzata lesz; a Betelgeuse és a Rigel ragyogása fagyos, tiszta levegőben, különösen erős fényben fog látszani.
Hajnal előtt a Mars fog feltűnni a keleti ég alján, bár halvány fényével még visszafogott látványt nyújt. Ennek ellenére érdemes lesz megfigyelni pirkadat előtt; a vörös bolygó mindig különleges, ha feltűnik az ünnepi égbolton.
A napforduló előtt a Nap alacsonyan jár majd, így az éjszakák hossza ekkor éri el csúcspontját. Tökéletes alkalom lesz arra, hogy ködöket, galaxisokat, csillaghalmazokat figyeljünk meg, akár szabad szemmel is.
Elérkezik az év leghosszabb éjszakája. A magasra ívelő téli csillagképek látványa különösen hangsúlyos lesz, és tiszta időben a Kis- és Nagy-Medve szinte körbetáncolja majd az éjszakai égboltot.
A Hold ekkorra újra vékonyodni kezd, így az ég sötétebb lesz. A Sirius és a Procyon jellegzetesen vibráló, szinte szivárványszín pislákolással fog ragyogni, a hajnal előtti hideg levegőben.
Karácsony estéjén több látványos égi szereplő is együtt fog ragyogni:
Sok évben december 26-a hozza a legderültebb, legátlátszóbb téli éjszakát. Ha így lesz, a Fiastyúk (Pleiadok) különösen szépen, apró ékszerként fog szikrázni a téli égen.
