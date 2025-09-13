Különleges együttállás lesz szombaton, a Mars és a Spica erejét egy varázzsal bevonzhatod – Ezt tedd hozzá!

Olyan égi esemény lesz szeptember 13-án, szombaton, ami nemcsak csillagászati érdekesség, hanem mély szimbolikus üzenetet is hordoz. Egy erőt szabadít fel Illy Roland Tamás mágus szerint, ahogy a Mars a Spica csillaghoz közelít. A különleges együttállás lendületet, bátorságot – a változás felé vezető ösvényt mutathatja meg. Egy ősi varázs pedig a kezdőlökést idézheti elő. Mutatjuk, mi kell a varázslathoz és hogyan végezd el!
Amikor a Mars bolygó és a Spica csillag egy helyzetbe kerülnek, egy láthatatlan kapocs alakul ki köztük, amiből mi, emberek is lecsíphetünk magunknak. A Nagy Duett nyerteseit megjósló látó szerint az együttállás arra hív bennünket, hogy a hónap közepétől bátran kezdjünk bele abba, amit eddig foggal-körömmel halogattunk.
A Mars a cselekvés, az akarat, a tűz és az erő bolygója. Ő az, aki bennünk a lendületet, a bátorságot, a harcot és a vágyakat képviseli. Amikor erősnek, eltökéltnek érezzük magunkat, amikor képesek vagyunk megtenni azt a bizonyos első lépést, ott a Mars ereje dolgozik bennünk
– mutatott rá a legelején Tamás mágus, hozzátéve: a Spica ezzel szemben fényes, pozitív csillag.
Bőséget, áldást, gyógyulást és különleges lehetőségeket jelez. Úgy is szokták hívni, hogy az „égi ajándék”, amely váratlanul, mintegy kegyelemként hoz fordulatot az életünkbe
– árulta el a csillagról a zalaegerszegi mágus.
Állítja, hogy a két égitest lehetőséget nyithat az embereknek szombaton. „Ez az együttállás arra hív, hogy szeptember közepén bátran kezdjünk bele abba, amit eddig halogattunk. Ha van valami, amitől féltünk, amit nem mertünk megtenni, most érkezik mellé a Spica fénye, ami segíthet, hogy ne csak elinduljunk, hanem sikerrel járjunk” – húzta alá Tamás
Szombaton égi aduász lehet a kezünkben, hogy lépjünk egyet előre ott, ahol eddig bátortalanok voltunk.
Egy új folyamatot indíthatunk el, legyen szó munkáról, kapcsolatról vagy épp gyógyulásról, rossz szokás elengedéséről
– mutatott rá Tamás.
Egy ősi varázslattal az együttállás napján az égitestek erejét magunkhoz vonzhatjuk. Ha új, felszabadító korszakot szeretnél az életedben, akkor itt lesz rá a lehetőséged! A magyar Nostradamus azt javasolja, hogy ezzel az ősi, egyszerű varázzsal változást idézhetsz elő az életedben.
Ehhez nem kellenek különleges eszközök, egyszerűen végrehajtható. Mutatjuk, hogy mit tegyél hozzá! Válassz egy nyugodt időpontot ezen a napon, amikor nem zavarnak meg. Gyújts meg egy gyertyát, ha lehet, pirosat (Mars tüze miatt) vagy fehéret (Spica áldása miatt).
Vegyél elő egy papírt és írd rá azt az egyetlen dolgot, amit most igazán szeretnél elindítani, megvalósítani, vagy lezárni. Fontos, hogy egyszerűen fogalmazz, egy mondat elég!
Tedd a kezed a szívedre, nézz a gyertya fényébe, és mondd ki hangosan vagy magadban:
„A Mars erejével bátor vagyok, a Spica fényével áldást kapok. Amit most indítok, jóra fordul.”
Hajtsd össze a papírt. Ha szeretnéd, tedd a párnád alá éjszakára, vagy égesd el a gyertya lángjában, miközben elképzeled, hogy a kívánságod felszáll az Ég felé. Zárd a rituálét egy egyszerű „Köszönöm” szóval. A hála energiája nyitja ki leginkább az ajtót a Spica áldására.
