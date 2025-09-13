Különleges együttállás lesz szombaton, a Mars és a Spica erejét egy varázzsal bevonzhatod – Ezt tedd hozzá!

Olyan égi esemény lesz szeptember 13-án, szombaton, ami nemcsak csillagászati érdekesség, hanem mély szimbolikus üzenetet is hordoz. Egy erőt szabadít fel Illy Roland Tamás mágus szerint, ahogy a Mars a Spica csillaghoz közelít. A különleges együttállás lendületet, bátorságot – a változás felé vezető ösvényt mutathatja meg. Egy ősi varázs pedig a kezdőlökést idézheti elő. Mutatjuk, mi kell a varázslathoz és hogyan végezd el!

Különleges együttállás lesz látható az égen szombat este, ami valóra válthatja az álmainkat. (Képünk illusztráció)

Fotó: Forrás: Schutterstock/istiana wati

Ajándékot hoz a különleges együttállás

Amikor a Mars bolygó és a Spica csillag egy helyzetbe kerülnek, egy láthatatlan kapocs alakul ki köztük, amiből mi, emberek is lecsíphetünk magunknak. A Nagy Duett nyerteseit megjósló látó szerint az együttállás arra hív bennünket, hogy a hónap közepétől bátran kezdjünk bele abba, amit eddig foggal-körömmel halogattunk.

A Mars a cselekvés, az akarat, a tűz és az erő bolygója. Ő az, aki bennünk a lendületet, a bátorságot, a harcot és a vágyakat képviseli. Amikor erősnek, eltökéltnek érezzük magunkat, amikor képesek vagyunk megtenni azt a bizonyos első lépést, ott a Mars ereje dolgozik bennünk

– mutatott rá a legelején Tamás mágus, hozzátéve: a Spica ezzel szemben fényes, pozitív csillag.

Bőséget, áldást, gyógyulást és különleges lehetőségeket jelez. Úgy is szokták hívni, hogy az „égi ajándék”, amely váratlanul, mintegy kegyelemként hoz fordulatot az életünkbe

– árulta el a csillagról a zalaegerszegi mágus.

Állítja, hogy a két égitest lehetőséget nyithat az embereknek szombaton. „Ez az együttállás arra hív, hogy szeptember közepén bátran kezdjünk bele abba, amit eddig halogattunk. Ha van valami, amitől féltünk, amit nem mertünk megtenni, most érkezik mellé a Spica fénye, ami segíthet, hogy ne csak elinduljunk, hanem sikerrel járjunk” – húzta alá Tamás

Fotó: Beküldött fotó

Szombaton égi aduász lehet a kezünkben, hogy lépjünk egyet előre ott, ahol eddig bátortalanok voltunk.

Egy új folyamatot indíthatunk el, legyen szó munkáról, kapcsolatról vagy épp gyógyulásról, rossz szokás elengedéséről

– mutatott rá Tamás.

Így vonzd be a jólélet

Egy ősi varázslattal az együttállás napján az égitestek erejét magunkhoz vonzhatjuk. Ha új, felszabadító korszakot szeretnél az életedben, akkor itt lesz rá a lehetőséged! A magyar Nostradamus azt javasolja, hogy ezzel az ősi, egyszerű varázzsal változást idézhetsz elő az életedben.