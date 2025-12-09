Azt hitte, csak az öregedés jele: döbbenetes daganat nőtt az anyuka karján

Laura Isom, a 58 éves angol anyuka évek óta úgy gondolta, hogy bal karjának gyengesége csupán az öregedés ártalmatlan velejárója. Eleinte még magyarázatot is talált rá: biztos csak egy kis ízületi fájdalom, esetleg meghúzott izom – semmi olyan, ami miatt aggódnia kellene. Csakhogy néhány héttel később a karján hirtelen megjelent egy hatalmas, hat centiméteres csomó, ami mindent megváltoztatott.

Az anyuka már régóta érezte a tüneteket

Laura a brit Stoke Mandeville faluból származik, és márciusban kezdte érezni, hogy egyre nehezebben használja a bal kezét. Az orvosa kezdetben nem is tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteknek: izomhúzódást állapított meg, és gyógytornát javasolt. Ám a duzzanat napról napra nőtt, és végül egy specialista azonnali vizsgálatot rendelt el.

Az MRI-eredmény letaglózó volt: Laura liposzarkómától szenved, egy ritka daganattípustól, amely a zsírsejtekből indul ki, és jellemzően a bőr alatt növekvő csomó formájában jelenik meg. A diagnózis nemcsak őt, de a családját is teljesen összetörte. Fia, a 16 éves Harry éppen az iskolai GCSE vizsgák közepén járt, ezért Laura csak a szünetben mert beszámolni neki a hírről.

Az édesanya egy hétórás műtéten esett át, amely során eltávolították a daganatot, majd sugárkezelést kapott. Bár a seb jól gyógyult, Laura máig idegi károsodással küzd, ami miatt finommotorikája – például apró tárgyak megfogása vagy kicsomagolása – nehezebbé váltak. Szerencsére az eddigi vizsgálatok alapján nincs ok aggodalomra, de továbbra is rendszeresen jár ellenőrzésekre, hogy időben kiszűrjenek egy esetleges kiújulást.

A megpróbáltatások ellenére Laura és családja nem hagyta, hogy a félelem eluralkodjon rajtuk. Úgy döntöttek, visszaadnak valamit annak a szervezetnek – a Sarcoma UK-nek –, amely a diagnózis pillanatától fogva támogatta őket. Mivel sokan még csak nem is hallottak erről a ráktípusról, Laura célja, hogy minél nagyobb figyelmet irányítson a betegségre. A család a JustGiving oldalon gyűjt adományokat, és részt vett a „Santa in the City” jótékonysági sétán is, ahol Mikulás-jelmezben jártak végig London belvárosán, írja a People.