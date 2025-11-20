„Fáradt és gyenge vagyok” – Edzés közben érzett pukkanást Alex, percekkel később az életéért küzdött

Hasfájásra panaszkodott miután edzőteremben volt egy férfi, amikor elmondása szerint egy "pukkanást" érzett a hasában. Akkor még nem gondolta a veterán, hogy életveszélybe kerülhet. Alex azóta felgyógyult, de mentális problémákkal küzd, amelyet a betegsége következményei okoztak nála.

A veterán, Alex hasfájása sokkal többet takart, mint egy egyszerű izomhúzódás

Fotó: GoFundMe/Helping Alex heal after surgery

A veterán hasfájása sokkal nagyobb gondot jelzett, mint egy húzódás

Alex Blackwell a fogyás érdekében kezdett el rendszeresen edzeni, általában könnyű súlyokkal. Egy alkalommal azt hitte, csak izomhúzódása van, amikor a hasa „pukkant” egy mozdulatnál. Valójában a bele átszakadt, és Alex majdnem életét vesztette. A 51 éves veteránt azonnal sürgősségi műtétre vitték.

Emlékszem, hogy a műtét után ébredtem, sikítottam, és mozdulni sem tudtam. Drótok lógtak mindenfelé, mintha egy horrorfilm jelenetében lennék. Olyan érzés volt, mintha 50 évet öregedtem volna két hét alatt

– meséli.

Élete teljesen megváltozott: „Most már nem tudom rendesen használni a vécét”. Október 26-án a teremben volt, amikor egy kis szünetet tartott, hogy megtöltse a kulacsát vízzel, és érezte a pukkanást a hasa bal alsó részén, azt gondolva, csak meghúzódott egy izom. Ekkor még nem aggódott, de délután szúró fájdalmat érzett ugyanott. Másnap felesége, Lisa Blackwell, hívta a mentőket, akik a Glocester-i kórházba vitték, ahol CT vizsgálat kimutatta a perforált beleket.

Alex így emlékszik:

Épp edzettem, nem emeltem nagy súlyokat, csak fogyni akartam. Feltöltöttem a vizes palackom, és éreztem, hogy valami nincs rendben. Úszni mentem, majd gőzfürdőbe és jakuzziba, de egyre rosszabbul éreztem magam, így hazamentem. Később próbáltam enni, de nem ment, és szúró fájdalmak jöttek, mintha valaki kést forgatott volna a hasamban. Összeroskadtam a fájdalomtól.

Lisa elmondta, hogy a férje állapota annyira súlyos volt, hogy a műtét előtti napokban szinte semmire sem emlékszik. „Alex rendszeresen edz, tudja, hogyan vigyázzon az egészségére. Először azt hittük, a vakbele okozza a problémát, de rossz oldalon volt a fájdalom. A mentők sem tudták, mi a baj, majd kiderült, hogy sürgősségi műtét szükséges.”