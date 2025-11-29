Fiatal apa utolsó, szívszorító tette: párja és kisbabája előtt vesztette életét

Egy brit család álmai omlottak össze egyetlen sorsfordító pillanat alatt. A 28 éves apa, Ali Watson életét vesztette egy jetskis ütközésben, miközben párja, Charlotte Lescot és újszülött kislányuk, Soulie tehetetlenül nézték végig a tragédiát. A pár néhány hónapja költözött Dubajba, abban bízva, hogy ott jobb és nyugodtabb életet teremthetnek családjuknak.

Jetski vezetett az apa halálához.

Az apa menthetetlen volt

A végzetes napon barátokkal indultak egy csónakázásra. A hajón készült meghitt videó megörökítette az utolsó közös perceket: Ali mosolyogva tartotta négyhónapos lányát, Charlotte pedig boldogan ölelte őket. Még nem tudták, hogy ezek lesznek az utolsó felvételek hármasban.

Néhány perccel később Ali jetskire ült. Charlotte akkor még csak annyit mondott neki:

„Légy óvatos, szeretlek.”

A következő másodpercekben azonban egy nagy sebességgel érkező jetski csapódott Ali járművébe. A másik jetski női utasa – aki vízimentő volt – a becsapódás előtt félelmében leugrott. Ali a levegőbe repült, majd arccal a vízbe zuhant, és a helyszínen életét vesztette a súlyos mellkasi sérülések miatt.

A vizsgálat megállapította: tragikus baleset történt, Ali szervezetében sem alkohol, sem drog nem volt. A felelősök pénzbírságot és felfüggesztett szabadságvesztést kaptak, ami Charlotte fájdalmát semmiben sem enyhítette - írja a Mirror.

A fiatal nő teljesen összeomlott: párjuk közös holmijai szállítás alatt voltak, és mivel minden dokumentum Ali nevére szólt, a kislány ruháihoz és felszereléséhez sem fért hozzá. Csak ekkor tudta meg azt is, hogy Ali lemondta az életbiztosítását.

„Nekünk szó szerint semmink sem maradt”

– mondta később.

Charlotte ma azért szólal fel online, hogy a nők figyeljenek a pénzügyi önállóságra és a biztosításokra. Legnagyobb kapaszkodója pedig Soulie, aki szerinte „az apja szemeit örökölte”, és akit minden áron szeretne megóvni.