Barlangi tragédiák: 5 sokkoló történet a föld alól

5 brutális barlangi tragédia amit ismerned kell! Ezek a történetek arra emlékeztetnek, hogy még a legképzettebb szakembereket is érhetik meglepetések a föld alatt.
2018 nyarán a világ lélegzet visszafojtva követte a híreket Thaiföldről: 12 fiatal focista és edzőjük rekedt egy barlangban, a monszunesők által lezárt járatok mélyén. Napokig nem lehetett elérni őket, a víz folyamatosan emelkedett a barlangban, a mentőcsapatok életüket kockáztatták a fiúkért. A mentőakció során tragédia is történt: egy tapasztalt búvár életét vesztette, miközben próbált segíteni. A mentés nem volt egyszerű. A fiúkat egyenként, búvárok kíséretében, altatásban hozták ki a vízzel elárasztott járatokból. Végül mindenkit sikerült élve kimenteni. Az esetből film is készült.
1925-ben Floyd Collins barlangkutató a Kentucky-i Sand Cave-ben rekedt mikor rázuhant egy szikla a lábára. Az eset médiaszenzáció lett. A tíznapos mentési kísérletet 10 000 ember a helyszínen figyelte. Sajnos mire elérték, Collins már meghalt. Az eset azonban hozzájárult ahhoz, hogy a Mammoth Cave környékét később nemzeti parkká nyilvánítsák.
A 2009-es utahi baleset az egyik legszívszorítóbb. John Jones fejjel lefelé szorult be egy 25 centiméteres résbe. Több órán át próbálták kiszabadítani, de minden erőfeszítés hiábavaló volt, a szűk, omlásveszélyes járatok akadályozták a mentést. Végül Jones a helyszínen meghalt. A tragédia után a barlangot végleg lezárták és bebetonozták a férfi holttestével együtt.
2014-ben 2 profi búvár több mint 110 méter mélyre merült a jeges norvégiai barlangrendszerben, a Pluragrottában. Az egyik férfi a járatokban elakadt, társa nem tudta kiszabadítani, végül mindketten életüket vesztették. A hatóságok úgy ítélték meg, hogy túl veszélyes lenne, ezért megtiltották a testek kiemelését. A búvárok 4 barátja viszont vállalta a kockázatot és egy külön engedéllyel 7 héttel később alámerültek, és felszínre hozták barátaik testét. Ez a mentés a technikai búvárkodás egyik legveszélyesebb civil akciója volt.
A chilei San José bányában rekedt bányászok története a föld alatti túlélés egyik leghíresebb példája. Egy augusztus 5-én bekövetkezett omlás következtében 33 bányász rekedt a föld alatt. Összesen 69 napot töltöttek 700 méter mélyen, korlátozott oxigénnel és élelemmel. A helyzet különösen drámai volt, napokig nem sikerült kapcsolatba lépni az áldozatokkal. Az omlásveszély miatt hetekig tartott a mentés. A chilei hatóságok nemzetközi segítséggel végül 2010. október 13-án felszínre hozták az utolsó bányászt is.
