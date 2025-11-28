Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Stefánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Barlangi tragédiák: 5 sokkoló történet a föld alól

Barlangi tragédiák: 5 sokkoló történet a föld alól

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 19:45
barlangi mentésbarlang
Emberek rekedtek bent hetekre, és a mentés nem egyszer élet-halál küzdelem volt. Az ilyen esetek általában ritkák, de annál felkavaróbbak. Következzen az 5 legdurvább barlangi tragédia, olvass tovább!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

5 brutális barlangi tragédia amit ismerned kell! Ezek a történetek arra emlékeztetnek, hogy még a legképzettebb szakembereket is érhetik meglepetések a föld alatt.

A norvégiai barlangi tragédia helyszíne.
5 sokkoló barlangi tragédia, ami megrázta a világot
Fotó: Ale Socci / Barcroft Media /  Northfoto
  • Tham Luang, Thaiföld (2018) – 12 fiú és edzőjük rekedt a monszuneső ideje alatt a barlangban.
  • Floyd Collins, Kentucky (1925) – médiaszenzáció, sikertelen mentés.
  • Nutty Putty Cave, Utah (2009) – John Jones tragédiája.
  • Pluragrotta, Norvégia (2014) – tiltott visszatérés a holttestekért.
  • Chilei bányászok (2010) – 33 ember 69 napig a föld alatt. 

A legdurvább barlangi tragédia a történelemben    

Tham Luang, Thaiföld (2018) – 12 fiú és edzőjük rekedt a monszuneső ideje alatt a barlangban

2018 nyarán a világ lélegzet visszafojtva követte a híreket Thaiföldről: 12 fiatal focista és edzőjük rekedt egy barlangban, a monszunesők által lezárt járatok mélyén. Napokig nem lehetett elérni őket, a víz folyamatosan emelkedett a barlangban, a mentőcsapatok életüket kockáztatták a fiúkért. A mentőakció során tragédia is történt: egy tapasztalt búvár életét vesztette, miközben próbált segíteni. A mentés nem volt egyszerű. A fiúkat egyenként, búvárok kíséretében, altatásban hozták ki a vízzel elárasztott járatokból. Végül mindenkit sikerült élve kimenteni. Az esetből film is készült. 

Floyd Collins, Kentucky (1925) – médiaszenzáció, sikertelen mentés

1925-ben Floyd Collins barlangkutató a Kentucky-i Sand Cave-ben rekedt mikor rázuhant egy szikla a lábára. Az eset médiaszenzáció lett. A tíznapos mentési kísérletet 10 000 ember a helyszínen figyelte. Sajnos mire elérték, Collins már meghalt. Az eset azonban hozzájárult ahhoz, hogy a Mammoth Cave környékét később nemzeti parkká nyilvánítsák.

A thaiföldi focicsapat esete, az egyik legismertebb barlang tragédia.
A thaiföldi focicsapat a Tham-Luang barlangban
Fotó: Xinhua Xinhua / eyevine /  Northfoto

Nutty Putty Cave, Utah (2009) – John Jones tragédiája

A 2009-es utahi baleset az egyik legszívszorítóbb. John Jones fejjel lefelé szorult be egy 25 centiméteres résbe. Több órán át próbálták kiszabadítani, de minden erőfeszítés hiábavaló volt, a szűk, omlásveszélyes járatok akadályozták a mentést. Végül Jones a helyszínen meghalt. A tragédia után a barlangot végleg lezárták és bebetonozták a férfi holttestével együtt.  

Pluragrotta, Norvégia (2014) – tiltott visszatérés a holttestekért

2014-ben 2 profi búvár több mint 110 méter mélyre merült a jeges norvégiai barlangrendszerben, a Pluragrottában. Az egyik férfi a járatokban elakadt, társa nem tudta kiszabadítani, végül mindketten életüket vesztették. A hatóságok úgy ítélték meg, hogy túl veszélyes lenne, ezért megtiltották a testek kiemelését. A búvárok 4 barátja viszont vállalta a kockázatot és egy külön engedéllyel 7 héttel később alámerültek, és felszínre hozták barátaik testét. Ez a mentés a technikai búvárkodás egyik legveszélyesebb civil akciója volt.

Chilei bányászok (2010) – 33 ember 69 napig a föld alatt

A chilei San José bányában rekedt bányászok története a föld alatti túlélés egyik leghíresebb példája. Egy augusztus 5-én bekövetkezett omlás következtében 33 bányász rekedt a föld alatt. Összesen 69 napot töltöttek 700 méter mélyen, korlátozott oxigénnel és élelemmel. A helyzet különösen drámai volt, napokig nem sikerült kapcsolatba lépni az áldozatokkal. Az omlásveszély miatt hetekig tartott a mentés. A chilei hatóságok nemzetközi segítséggel végül 2010. október 13-án felszínre hozták az utolsó bányászt is.  

Az alábbi videóból az egyik legmegrázóbb barlang balesetről tudhatsz meg többet:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu