Barlangi tragédiák: 5 sokkoló történet a föld alól

5 brutális barlangi tragédia amit ismerned kell! Ezek a történetek arra emlékeztetnek, hogy még a legképzettebb szakembereket is érhetik meglepetések a föld alatt.

5 sokkoló barlangi tragédia, ami megrázta a világot

Fotó: Ale Socci / Barcroft Media / Northfoto

Tham Luang, Thaiföld (2018) – 12 fiú és edzőjük rekedt a monszuneső ideje alatt a barlangban.

Floyd Collins, Kentucky (1925) – médiaszenzáció, sikertelen mentés.

Nutty Putty Cave, Utah (2009) – John Jones tragédiája.

Pluragrotta, Norvégia (2014) – tiltott visszatérés a holttestekért.

Chilei bányászok (2010) – 33 ember 69 napig a föld alatt.

A legdurvább barlangi tragédia a történelemben

Tham Luang, Thaiföld (2018) – 12 fiú és edzőjük rekedt a monszuneső ideje alatt a barlangban

2018 nyarán a világ lélegzet visszafojtva követte a híreket Thaiföldről: 12 fiatal focista és edzőjük rekedt egy barlangban, a monszunesők által lezárt járatok mélyén. Napokig nem lehetett elérni őket, a víz folyamatosan emelkedett a barlangban, a mentőcsapatok életüket kockáztatták a fiúkért. A mentőakció során tragédia is történt: egy tapasztalt búvár életét vesztette, miközben próbált segíteni. A mentés nem volt egyszerű. A fiúkat egyenként, búvárok kíséretében, altatásban hozták ki a vízzel elárasztott járatokból. Végül mindenkit sikerült élve kimenteni. Az esetből film is készült.

Floyd Collins, Kentucky (1925) – médiaszenzáció, sikertelen mentés

1925-ben Floyd Collins barlangkutató a Kentucky-i Sand Cave-ben rekedt mikor rázuhant egy szikla a lábára. Az eset médiaszenzáció lett. A tíznapos mentési kísérletet 10 000 ember a helyszínen figyelte. Sajnos mire elérték, Collins már meghalt. Az eset azonban hozzájárult ahhoz, hogy a Mammoth Cave környékét később nemzeti parkká nyilvánítsák.

A thaiföldi focicsapat a Tham-Luang barlangban

Fotó: Xinhua Xinhua / eyevine / Northfoto

Nutty Putty Cave, Utah (2009) – John Jones tragédiája

A 2009-es utahi baleset az egyik legszívszorítóbb. John Jones fejjel lefelé szorult be egy 25 centiméteres résbe. Több órán át próbálták kiszabadítani, de minden erőfeszítés hiábavaló volt, a szűk, omlásveszélyes járatok akadályozták a mentést. Végül Jones a helyszínen meghalt. A tragédia után a barlangot végleg lezárták és bebetonozták a férfi holttestével együtt.