„Miért pont velem történt?” – Lívia 11 évesen kapott sztrókot, két éve küzd régi életéért

A Budapest melletti Péteriben élő Csere család élete két éve szeptemberben egyetlen délután alatt tért ki a megszokott medréből. Lívia, aki akkor mindössze 11 éves volt, intőt kapott az iskolában, majd váratlanul rosszul lett. Édesanyja szerint a sztrókot bármi kiválthatta volna, mivel Lívia agyában az erek eleve rendellenesen fejlődtek. Úgy gondolja, az intő miatti stressz volt az, ami végül beindította a folyamatot.

Csere Lívia két évvel ezelőtt, mindössze 11 évesen kapott sztrókot. Rendkívül ritka a gyerekkori sztrók. A kép még egészségesen, nyaralás közben készült. Fotó: olvasói

"A sztrók egy időzített bomba volt"

Az agyvérzés a kislány jobb agyféltekéjét érintette, így bal oldala teljesen lebénult. Szerencsére csak a mozgása és a nyelése sérült, az értelme és a beszéde megmaradt. Azóta gyógytornára, lovasterápiára, rehabilitációs központokba járnak: Bethesda, Szent Vincent, Borsóház... Sok segítséget kapnak, de nekik is sok anyagi áldozatot kell hozniuk és időt, energiát fordítaniuk a kislány gyógyulására.

Emlékszem a napra, amikor történt, péntek volt. Hazajött az iskolából, és rögtön a szobájába ment tanulni. Ez már önmagában furcsa volt, mert péntek délután melyik gyerek megy tanulni? Azt mondta, fáj a feje. Adtam neki egy gyógyszert, de nem múlt el

– idézi fel azt a bizonyos délutánt Cere Renáta, a kislány édesanyja.

Megkérdeztem tőle, miért kapott intőt. Először azt hittem, viccelődik, mert furcsán beszélt, nevetett is közben. Azonban visszament a szobájába, utána hányt, majd egyszer csak zsibbadni kezdett a bal oldala

– meséli szomorúan arról a szeptemberi napról, amikor a kislánya sztrókot kapott.

A család mentőt hívott. A helyszínt nehezen lehetett megközelíteni, így mentőhelikopter érkezett. Líviát az Amerikai úti idegsebészetre szállították, ahol rögtön elvégezték a szükséges vizsgálatokat: érfestést és MR. A diagnózis lesújtó volt: születési rendellenesség miatt összekuszálódott erek voltak az agyában és a hirtelen stressz – egy iskolai intő, de lehetett volna bármi más is – okozta a végzetes szakadás. Az intő oka egy beszélgetés volt: a gyerekek a „ribanc” szó jelentéséről vitatkoztak, s mivel csúnya szavakat használtak, Lívia is figyelmeztetést kapott.

Soha nem volt rossz gyerek, nem kapott korábban intőt. Neki ez óriási teher volt, mert hatosztályos gimnáziumba készült, és fontos volt a jó magatartás. De azt gondolom, ha nem emiatt történt volna, akkor más miatt. Ez a sztrók valójában egy időzített bomba volt

– mondja az édesanya.