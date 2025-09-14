Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Egy eltűnt kislány és több, szívszorító haláleset: ezek voltak a hét legolvasottabb cikkei

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 19:30
Rengeteg hátborzongató eset sokkolta ezen a héten is az embereket. Összegyűjtöttük a hét legolvasottabb cikkeit.
Bors
A szerző cikkei

Rejtélyes eltűnések, balesetek és brutális halálesetek. Ezen a héten is több olyan esemény történt, amiket épp ésszel fel sem lehet fogni. Íme a top5 történetünk, ami a legjobban érdekelte az olvasóinkat. 

A top5 cikkünk első története Kaszás Nikolett eltűnése Fotó: police.hu

Íme a top5 cikkünk

Öt napja senki sem találja a 27 éves Kaszás Nikolettet. A fiatal lány egyedül indult túrázni szeptember 7-én, amit a barátjának küldött üzenetek alapján sikerrel be is fejezett. Itt még be tudták mérni a telefonját, de később már nem. Az ügy furcsasága többek között az, hogy a lány még hajnali kettő óra körül küldött egy jóéjt üzenetet a párjának, ám azt már nem a telefonjáról, hanem egy asztali gépről tette. Vajon hol lehet a lány? 

A további információkat az ügyben itt tudod elolvasni. 

A vonatból kiugrott gyerek ügyében nyomoz a rendőrség Fotó: Tények

Kiugrott egy 10 éves gyerek a vonatról Taktaharkány közelében. A Tények úgy tudja, hogy a gyerek állami gondozásból szökött meg és haza akart menni, de valószínűleg megijedt, amikor meglátta a kalauzt, ezért kiugrott. A gyereket koponyasérülésekkel, mentőhelikopterrel vitték kórházba. „A tiszalúci esetkocsi és a miskolci mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. A kisfiú életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett. Helyszíni életmentő beavatkozások, állapotstabilizálás után szállították mentőhelikopterrel kórházba" – mondta Győrfi Pál a Tényeknek. 

Itt tudod elolvasni a részleteket. 

A balatoni diszkó felső szintjén szobákat alakítottak ki / Fotó: A Felfedező-urbexes

Rejtélyes magyarországi épületre bukkantak. A '90-es évek hangulatát idézi a balatoni diszkó. Rengeteg ember bulizhatott dübörgő zenére és pihenhetett meg a mára elhagyatottá vált balatoni diszkó emeleti szobáiban. A '90-es és a 2000-es éveket idézi az üresen álló szórakozóhely. A Felfedező nevű híres urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a balatoni villa rejtélye, vagy az elhagyatott közfürdő. Most egy rejtélyes, balatoni diszkóban járt. 

Ide kattintva megnézheted te is! 

A falu a mai napig összetörten gyászolja a miskei gyermekgyilkosság áldozatát   Fotó: Petőfi Népe 

Napok óta rácsok mögött ül J. Dávid, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte 22 hónapos nevelt lányát Miskén. A település azóta is összetörten gyászolja a miskei gyermekgyilkosság áldozatát, a kis Hannát, a gyermek családja pedig romokban hever. Hanna apukája most visszatér arra a helyre, ahol lányát megölték. Mint mondta: lánya emlékéért teszi meg mindezt. 

Elmondjuk mit tervez az apuka!

Mogyoróallergia miatt hunyt el a kis Máté Fotó: Bors

Elítélte a bíróság a mogyoróallergiában meghalt kisfiú tanárnőjét. Ahogyan az ismeretes egy születésnapi bulit tartottak az iskolában, amihez néhány iskolás édességet is hozott. Az édességeket a tanárnő igazságosan szétporciózta és a kicsik asztalára tette, ám arra nem gondolt, hogy mogyorót tartalmazó ostya is van a nasik között, amiből a mogyoróallergiás kisfiú asztalára is rakott, ami számára mérgező. A gyermek rosszul is lett, végül életét is vesztette. 

Elmondjuk mi lett az ítélet! 


 


 

 

