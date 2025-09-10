Mogyoróallergia miatt elhunyt Máté: most hirdet ítéletet a bíróság - így érkezett meg a tanárnő

Ahogyan arról korábban a Bors beszámolt, a mogyoróallergia miatt elhunyt kisfiú pere legutóbb perbeszédekkel zárult, valamint meghallgatták a tanárnőt az utolsó szó jogán. Akkor sírva kért elnézést a családtól az okozott fájdalom miatt. Szerdán (szept.10.) hirdetnek ítéletet az ügyben. Az ítélethirdetésre fekete öltözetben, megtörten érkezett a pedagógus, aki ügyvédjével és párjával beszélgetett félrevonulva, míg be nem léphetett a tárgyalóterembe.

Mogyoróallergia miatt hunyt el a kis Máté

Egy fővárosi iskolában, 2022. január 18-án történt az az eset, aminek következtében az első osztályos Máté mogyoróallergiája miatt, később életét vesztette. A kisfiú éppen egy iskolai születésnapon vett részt, amikor a megvádolt tanárnő a tanterembe behozott édességeket külön tálcára kiporciózta, majd azokat igazságosan elosztva a gyerekek asztalára helyezte. Azonban azt nem vette figyelembe, hogy Máté mogyoróallergiás és az édességek között van egy 15 százaléknyi mogyorót tartalmazó ostya is, ami rá nézve életveszélyes.

A gyermek egy iskolai születésnapon vett részt. Ott evett a mogyorós ostyából. A fotó a tragédia után készült, az iskola kerítésénél Fotó: Bors

Máté éppen ünnepelt a társaival, amikor a padtársa megkérdezte, hogy evett-e az egyik édességből, mert azt gondolja, hogy az mogyorós. Ekkor a kisfiú hangosan sírni és hányni kezdett. Később kiderült, hogy a tanárnő tudott Máté mogyoróallergiájáról, de ezt a születésnapi bulin nem vette figyelembe, így került mogyorós édesség a kisfiú padjára. Amikor észlelték, hogy Máté rosszul van, értesítették az édesanyját, aki meg is érkezett a gyermekért és kis idő után el is vitte. Ám útközben annyira rosszul lett a kisfiú, hogy meg kellett állniuk egy benzinkúton, ahová végül már a mentősök is kivonultak. Mátét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette.

Sírva kért elnézést

Korábban, az utolsó szó jogán a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolt tanárnő sírva kért elnézést Máté szüleitől.

Azt szeretném elmondani, hogy végtelenül sajnálom! Sajnos nem lehetséges visszafordítani az idő kerekét. Ez nekem is nehéz. Nagyon sajnálom azt a fájdalmat, amivel a család él együtt

– mondta könnyeivel küzdve a múlt heti tárgyaláson.