Sokkoló: vonatablakon ugrott ki a gyermek, riadoztatták a mentőhelikoptert

A félelmetes jelenet a MÁV taktaharkányi vonalán közlekedő vonaton történt, hétfő délelőtt. A mozgásban lévő járat ablakából ugyanis kiugrott egy 10 év körüli gyerek. A szemtanúk szerint azért vetemedett erre az életveszélyes cselekedetre, mert a fiú valószínűleg érvényes jegy nélkül utazott, és megijedt, amikor meglátta az ellenőr.
A gyerek úgy döntött, a kínos helyzetet elkerülve inkább távozik a mozgó szerelvényből. A sérült fiúhoz mentőhelikopter érkezett, a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) az eset miatt csak Taktaharkányig közlekedett – írja a Boon.hu.
