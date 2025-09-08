Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Sokkoló: vonatablakon ugrott ki a gyermek, riadoztatták a mentőhelikoptert

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 14:00
Döbbenetes eset történt. Ezért nem jár a Máv vonata.

A félelmetes jelenet a MÁV taktaharkányi vonalán közlekedő vonaton történt, hétfő délelőtt. A mozgásban lévő járat ablakából ugyanis kiugrott egy 10 év körüli gyerek. A szemtanúk szerint azért vetemedett erre az életveszélyes cselekedetre, mert a fiú valószínűleg érvényes jegy nélkül utazott, és megijedt, amikor meglátta az ellenőr.

vonat ülés tömegközlekedés vasút kabin
Jegy nélkül utazhatott a vonatablakon kiugró kisfiú (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

A gyerek úgy döntött, a kínos helyzetet elkerülve inkább távozik a mozgó szerelvényből. A sérült fiúhoz mentőhelikopter érkezett, a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) az eset miatt csak Taktaharkányig közlekedett – írja a Boon.hu.

