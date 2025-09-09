Miskei gyermekgyilkosság: szívszorító, mire készül lánya emlékéért Hanna apukája

Már több mint egy hete, szeptember elseje óta a gyász az úr az aprócska Bács-Kiskun vármegyei faluban, Miskén. Aznap találták ugyanis holtan a mindössze 22 hónapos helyi kislányt, Hannácskát. Ismeretes, a gyermek eltűnését akkor jelentették, amikor Hannának és a rá vigyázó nevelőapjának, J. Dávidnak is nyoma veszett. Az esti órákban azonban már megérkezett a lesújtó hír: a kislányt meggyilkolták, holttestére egy közeli focipálya melletti kőkeresztnél bukkantak rá. A miskei gyermekgyilkosság olyannyira megrázott mindenkit a környéken, hogy a nevelőapa után valóságos hajtóvadászat indult.

A falu a mai napig összetörten gyászolja a miskei gyermekgyilkosság áldozatát Fotó: Petőfi Népe

Miskei gyermekgyilkosság: szívszaggató dolgot tesz az apa

A gyilkossággal gyanúsítható J. Dávid ugyanis szőrén-szálán eltűnt, őt csak másnap, egy elhagyatott, lakatlan épületben találták meg, egy nő társaságában. A zsaruk valóságos lincshangulat közepette hozták ki a házból a férfit, dühös emberek tömege zúdította rá haragját. J. Dávidot azóta letartóztatták, tárgyalásán azonban sokkoló dolgot állított lapunk munkatársának. Amikor ugyanis munkatársunk megkérdezte a bilincsben sétáló férfit, miért követte el borzalmas tettét, azt válaszolta:

Nem én voltam

A család vígasztalhatatlan, Hanna szülei, Adrienn és János azóta is romokban hevernek. Mint azt az édesapa, János elmondta, kisfia, Noel tartja benne a lelket. A hároméves fiúcska vélhetően aznap tanúja is volt annak, amit J. Dávid művelt a húgával, most pedig nagymamája felügyelete alá helyezték.

J. Dávidot letartóztatták. A férfit a gyilkosság gyanúsítottjaként vitték a bíróságra Fotó: Bors

Apukája viszont minden nap látogatja a fiúcskát, aki azóta is Hannát keresi:

"A körülményekhez képest elvan, de igen, keresi azóta is Hannát. Tudja, mi történt, de szerintem nem fogta fel teljesen" – mondta lapunknak a történtek után János. Gyásza azóta sem csitult, most azonban újra emberpróbáló feladat elé néz: visszatér arra a helyre, ahol kislányát meggyilkolták.

Én nem laktam Miskén, de elmegyek oda. A lányom miatt, az ő emlékére

– szögezte le az apa. Úgy tudjuk, a kislánynak nem tartanak temetést, a gyermeket elhamvasztják, a hamvakat pedig az összetört család fogja hazavinni. A település viszont soha nem akar elfeledkezni az angyali gyermekről: kezdeményezték, hogy emlékhelyet állíthassanak Hannának.