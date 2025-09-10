Diszkógömb és titkos szobák: rejtélyesen tűntek el a bulizó fiatalok a balatoni diszkóból - Galéria

Rengeteg ember bulizhatott dübörgő zenére és pihenhetett meg a mára elhagyatottá vált balatoni diszkó emeleti szobáiban. A '90-es és a 2000-es éveket idézi az üresen álló szórakozóhely.

A balatoni diszkó felső szintjén szobákat alakítottak ki / Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű híres urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a balatoni villa rejtélye, vagy az elhagyatott közfürdő. Most egy rejtélyes, balatoni diszkóban járt.

A balatoni szórakozóhelyen már évek óta nem bulizott senki, de a csillogó diszkógömb még mindig a mennyezeten lóg és a mintás kanapék is masszívan a helyükön vannak. Az emeleten kis szobákat alakítottak ki, ahol valószínűleg megpihenhettek a bulizók. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért ürült ki a hely.



Nézd meg te is, hogy mit rejt a balatoni diszkó! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: