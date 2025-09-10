Diszkógömb és titkos szobák: rejtélyesen tűntek el a bulizó fiatalok a balatoni diszkóból - Galéria

Rengeteg ember bulizhatott dübörgő zenére és pihenhetett meg a mára elhagyatottá vált balatoni diszkó emeleti szobáiban. A '90-es és a 2000-es éveket idézi az üresen álló szórakozóhely.
A Felfedező nevű híres urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a balatoni villa rejtélye, vagy az elhagyatott közfürdő. Most egy rejtélyes, balatoni diszkóban járt.
A balatoni szórakozóhelyen már évek óta nem bulizott senki, de a csillogó diszkógömb még mindig a mennyezeten lóg és a mintás kanapék is masszívan a helyükön vannak. Az emeleten kis szobákat alakítottak ki, ahol valószínűleg megpihenhettek a bulizók. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért ürült ki a hely.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
