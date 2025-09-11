Túrázás után tűnt el Kaszás Nikolett: rejtélyes telefonhívást kapott a lány az eltűnése előtt

Hol vagy Niki? Rejtélyes körülmények között 2025. szeptember 7-én veszett nyoma a 27 éves Kaszás Nikolettnek. A fiatal, életerős lány túrázni indult a Rám-szakadékhoz, amiről a szeretteit is tájékoztatta. Miután a túrát sikeresen, biztonságban befejezte, hívta a párját is telefonon. Ám hajnalban a lánynak nyoma veszett. Azóta senki sem látta őt.

Kaszás Nikolett túrázni indult, de többet nem tért haza Fotó: olvasói

Rejtélyes szám hívta Kaszás Nikolett telefonját az eltűnés előtt

Az eddigi nyilvános információk szerint a 27 éves 160 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú Kaszás Nikolett szeptember 7-én vasárnap reggel a VIII. kerületi otthonából túrázni indult. Ebben elsőnek semmi furcsaság nincs, ugyanis Nikolett sokszor csinált hasonlót az elmúlt időszakokban is. Élvezte a magányt és a természetet. Ám most, valami megváltozott. Nagy Laci eltűnt kereső számolt be lapunknak az eltűnés részleteiről.

Az első információink az volt, hogy túrázni indult és tömegközlekedéssel ment, ugyanis neki nincs autója. Ám senki sem tudta, hogy hová ment

– kezdte Laci.

"Két lehetőség jött szóba, de végül kiderült, hogy a Rám-szakadékhoz ment vasárnap. Itt mérték be a telefonját a rendőrök utoljára. Sikerült felvennem a kapcsolatot a családjával is, így közelebbi képet kaptunk a részletekről. Elmondták, hogy Nikolett a túrát biztonságosan teljesítette, ugyanis este nyolc óra körül még írt a barátjának, hogy minden rendben van vele. Ezt követően hajnali kettő körül volt az utolsó beszélgetése a párjával, elköszönt tőle, jó éjszakát kívánt neki. Így a férfinak is úgy tűnt, hogy minden rendben. Azonban itt van egy furcsaság. Nyolckor még bemérték a telefonját, de hajnalban már nem, így a jó éjt üzenetet, vélhetően nem a telefonjáról írhatta."

A telefonját nyolc óra után már nem lehetett bemérni Fotó: Police.hu

Az eltűnt kereső szerint Nikolett három helyen is aludhatott volna. Az albérletében, ahol többen laknak, a szüleinél vagy a barátjánál, de végül egyik helyen sem jelent meg. A szerettei azért nem gyanakodtak, mert mindenki azt hitte, hogy a másik helyen szállt meg. Információink szerint Nikolett párja ebben az időben Prágában volt vásárolni, ő csak kedden tért haza. Ekkor már a lánynak nyoma veszett.

Nikolettet az eltűnése előtti időben hívta egy szám, de furcsa, mert azóta a rendőrség sem tudja lenyomozni az ismeretlen hívót. Senki sem tudja, ki próbálta meg elérni a lányt az eltűnése előtt

– meséli tovább. Majd másnap – hétfőn – úgy derült fény arra, hogy Nikivel történhetett valami, hogy a bőrdíszműves cég, ahol a lány dolgozott telefonált, hogy a fiatal lány nem ment dolgozni. Ekkor már ki volt kapcsolva a telefonja is.

Azért is nagyon furcsa ez az eltűnés, mert a fiatalnak nem volt pszichés problémája, nem volt beteg, látszólag nem volt szerelmi problémája… Mi folytatjuk a keresést! Minden erőnkkel azon leszünk, hogy Nikolett haza térhessen

– zárta Laci.

