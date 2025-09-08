Taktaharkány: új információk derültek ki a vonatból kiugró gyermekről

Kiugrott egy mozgó vonat ablakából egy tíz éves kisfiú Taktaharkány közelében hétfő délelőtt. A Tények úgy tudja, hogy a gyerek állami gondozásból szökött meg és haza akart menni, de valószínűleg megijedt, amikor meglátta a kalauzt, ezért kiugrott. A gyereket koponyasérülésekkel, mentőhelikopterrel vitték kórházba.

A vonatból kiugrott gyerek ügyében nyomoz a rendőrség Fotó: Tények

Megszólalt a vonatból kiugrott gyerek nagyapja



A tíz éves fiú többször megszökött az állami gondozásból, valószínűleg most is ez történhetett, ezért kezdett menekülni, amikor meglátta a vasutasokat egyenruhában.

A Tényeknek nyilatkozott a gyerek nagyapja.

Azt mondják, hogy állítólag tegnap visszavitték az intézetbe a rendőrök a gyereket és ma meg kiszökött. Én ennyit tudok csak

– mondta a nagyapa.



Sokáig küzdöttek a gyerek életéért

A mentőhelikopter körül hatalmas tömeg gyűlt össze. A mentősök sokáig küzdöttek a gyerek életéért, súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

„A tiszalúci esetkocsi és a miskolci mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. A kisfiú életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett. Helyszíni életmentő beavatkozások, állapotstabilizálás után szállították mentőhelikopterrel kórházba" – mondta Győrfi Pál a Tényeknek.



Nyomoz a rendőrség

Jelenleg nem tudni, hogy miért ugrott ki a vonatból a fiú. A baleset után a vonat személyzete végig mellette volt. A mentők kiérkezésesig ők kezdték el az ellátását - közölte a MÁV.

A rendőrség közlekedési baleset miatt indított eljárást.