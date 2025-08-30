„Hogy nem látta kanyarodás közben” - Végre nyugalomra helyezheti családja a halálra gázolt 9 éves Líviát

Mint arról a Bors már korábban is beszámolt, a borzalmas baleset hetekkel ezelőtt, augusztus 11-én történt Sátoraljaújhelyen: a 9 éves H. Lívia éppen az egyik utcán kerekezett, amikor egy arra járó és vele egy irányba autózó sofőr a Budai Nagy Antal és a Deák utca kereszteződésénél hátulról halálra gázolta. Most, közel három héttel később végre eltemethetik a tragikus sorsú kislányt.

Hétfőn temetik el a halálra gázolt kislányt Fotó: Boon/Vajda János

Szívszaggató: hétfőn temetik el a halálra gázolt kislányt

A gyermek életéért a helyszínen aznap sokáig harcoltak, azonban hiába, a gyermek életét a többszöri újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni. Családja a baleset idején nem volt a helyszínen, a gyermek ugyanis vélhetően hozzájuk tekert volna haza. Nagymamája korábban elmondta a Borsnak, ők akkor siettek a helyszínre, mikor imádott unokáját megpróbálták visszahozni az életbe. Azonban szörnyű látvánnyal szembesültek: a kocsi ugyanis ráhajtott a kislányra, a gyermek az autó alatt feküdt:

Nekünk nem is szóltak azonnal. Amikor megtudtuk, rögtön rohantunk a helyszínre, de akkor már ott voltak a mentők és a rendőrök is. Ott feküdt a kisunokám, a kocsi alatt volt a feje



- mondta lapunknak zokogva Lívia nagymamája. Ők azóta is csak a válaszokat keresik arra, hogyan halt meg unokájuk. Mint mondja, Lívia ugyanis mindig óvatosan biciklizett, még akkor is, ha csak a közeli kisboltig tekert. Hozzátette, a kocsit vezető helyi férfit ők maguk is ismerik, nem értik, hogy a helyismerettel rendelkező sofőr hogyan nem vette észre unokáját:

Nem voltunk ott a baleset pillanatában, nem értem, hogyan gázolta el és hogyan ment rá a kislányra kocsival. Hogy nem látta kanyarodás közben, hogy ott van? Hiszen a sofőr nem is idegen, itt lakik ő is, ismerjük. Nem volt ismeretlen neki a környék

- szögezte le a nagyszülő.

A család azóta is az igazságot keresi, mint mondták: addig nem nyugszanak, míg el nem nyeri büntetését az, aki felelős a kislány haláláért. A gyászoló család azonban hétfőn újabb borzalmas próbatétel elé néz: szeptember elsején kísérik utolsó útjára Líviát. Információink szerint a gyermek temetését a délelőtti órákban tartják majd a helyi temetőben, a szívszaggató szertartásra pedig több helyi lakos is elmegy majd.

A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben és vizsgálják a baleset körülményeit.