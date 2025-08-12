AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
"Adja vissza az unokámat!" – összeomlott a halálra gázolt 9 éves Lívia családja

Sátoraljaújhely
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 18:02
A 9 éves Líviát kanyarodás közben ütötte el egy autós Sátoraljaújhelyen. Az elgázolt kislány családja nem érti, hogyan történhetett a baleset. Mint mondták: a gázoló sofőrt ők maguk is ismerik, pontosan tudta, milyen környéken autózik. Lívia nagymamája csak egyet akar: visszakapni imádott unokáját.

Mécsesek pislákolnak szomorúan ma is annál a sátoraljaújhelyi kereszteződésnél, ahol hétfőn, augusztus 11-én délután borzalmas tragédia történt: halálra gázoltak egy mindössze 9 éves biciklis kislányt, Líviát. Információink szerint a kocsi éppen kanyarodni akart a Budai Nagy Antal utcánál, amikor elütötte a vele egy irányban haladó kisiskolást. Az elgázolt kislány családja összeomlott. 

elgázolt kislány
Az elgázolt kislány nagymamája csak egyet akar: adják vissza neki imádott kisunokáját   Fotó: Boon/Vajda János

Összeomlott az elgázolt kislány családja

Úgy tudjuk, hogy a gyermek ekkor a kocsi alá került, ami ráment a kislány testére. A helyiek azonnal az utcára sereglettek, többen könnyes arccal nézték végig, ahogyan a mentősök a vérző gyerekhez rohannak. Hamarosan a zsaruk sátrat is vontak a lezárt helyszín köré, hogy a mentősök zavartalanul dolgozhassanak. Bár ők mindent megtettek, hogy megmentsék a kislányt, sajnos emberfeletti küzdelmük nem járt sikerrel: Lívia életét nem lehetett megmenteni. 

A halálos gázolás minden környékbelit megrázott, olyannyira, hogy nem sokkal a baleset után már többen is mécsesekkel érkeztek a helyszínre, hogy egy-egy perc néma csönddel tisztelegjenek a kislány emléke előtt. Azt azonban egyenlőre sem ők, sem pedig a család nem érti, hogyan történhetett meg ez a baleset. A rendőrség jelenleg is gőzerővel azon dolgozik, hogy feltárja a tragédiához vezető eseményeket. 

A család a baleset után teljesen összetört, azóta Livi szerettei aludni sem tudnak a gyásztól. Lapunk elérte a kislány nagymamáját, aki elmondta: ők sem tudnak semmit a körülményekről, akkor értek a helyszínre, amikor már a mentősök és a rendőrök is ott voltak: 

Nekünk nem is szóltak azonnal. Amikor megtudtuk, rögtön rohantunk a helyszínre, de akkor már ott volt mentő, rendőr. Ott feküdt a kisunokám, a kocsi alatt volt a feje 

– mondta lapunknak sírva a nagyszülő. Ők sem értik, hogyan gázolhatták el a kislányt.

"Nem voltunk ott a baleset pillanatában, nem értem, hogyan gázolta el és hogyan ment rá a kislányra kocsival. Hogyhogy nem látta kanyarodás közben, hogy ott van? Hiszen a sofőr nem is idegen, itt lakik ő is, ismerjük. Nem volt ismeretlen neki a környék" – szögezte le a nagymama. Elmondta, hogy a gázoló sofőr egyik rokona ellátogatott hozzájuk: 

"Odajött a rokona, hogy szeretnék állni a temetést. De ne álljon semmit, nem pénzre van szükségünk, nem is fogadnánk el tőle. Csak adja vissza az unokámat! Csak őt akarjuk visszakapni!" – sírt a nagymama. Hozzáfűzte, hogy unokája mindig óvatosan tekert a kerékpárral: 

Nagyon vigyázott mindig az úton. Ha csak a boltba ment csokiért, akkor is óvatosan biciklizett. Olyan jó, tisztelettudó kislány volt!

– mondta elcsukló hangon. 

 

