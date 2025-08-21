"Rettenetes, hogy már nem lesz ott" – Szívszaggató: így búcsúznak a halálra gázolt kislánytól, Livitől

Mint arról a Bors is beszámolt, augusztus 11-én délután hátborzongató baleset rázta meg Sátoraljaújhely városát. A mindössze 9 éves H. Lívia ugyanis éppen a Budai Nagy Antal és a Deák utca kereszteződésénél tekert biciklijével, amikor egy vele egy irányba haladó kocsi kanyarodás közben elütötte. Bár a mentők rögtön a helyszínre siettek, Lívián már nem lehetett segíteni: a kocsi alá került gyermek a helyszínen elhunyt. A halálra gázolt kislányt azóta is százak gyászolják.

A halálra gázolt kislányt százak gyászolják. Most megható módon köszöntek el tőle / Fotó: Boon/Vajda János

Hatalmas űrt hagyott maga után a halálra gázolt kislány

Az eset után a helyszín valóságos zarándokhellyé vált: gyertyák, virágok és mécsesek tucatjával emlékeztek meg a helyiek az ott történt borzalmakról. Ismerősök és ismeretlenek is ellátogattak a kereszteződéshez, mint akkor mondták: többen a helyszínen, zokogva nézték végig a kislány életéért folytatott harcot. Lívia családja azóta is összetörten gyászolja a gyermeket. Ők is látták a gyermek életéért folytatott sokkoló perceket:

Nekünk nem is szóltak azonnal. Amikor megtudtuk, rögtön rohantunk a helyszínre, de akkor már ott volt mentő, rendőr. Ott feküdt a kisunokám, a kocsi alatt volt a feje

– mondta korábban a Borsnak Lívia nagymamája. A tragikus sorsú iskolásért azóta imák százait mondták el, emberek százai gyászolják, többen jelezték: szeretnének elmenni a temetésére is, hogy leróhassák kegyeletüket Lívia és a családja előtt.

Líviát rengetegen ismerték és a szerették, ugyanis a kislány jól tanult, élénk közösségi életet élt, gyakran táborozott egy alapítványon keresztül testvéreivel is. Magát, az alapítványt is megrázta Lívia halála, ők most szívszaggató módon búcsúztak el kis növendéküktől:

Felfoghatatlan tragédia történt, ami miatt három napja döbbent csendben gyászolunk. Az egyik táborozó csodalányunkat, Livit otthonától pár száz méterre elütötte egy autó, és a helyszínen meghalt. A család és a barátok fájdalma leírhatatlan. Mi, a tábor tanárai és munkatársai osztozunk a gyászban

– írta búcsúposztjában a Solt Ottilia Közösségfejlesztő Alapítvány. Ők imádták a különleges és élénk kislányt, akiről egy megható történetet is megosztottak: