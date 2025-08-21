"Rettenetes, hogy már nem lesz ott" – Szívszaggató: így búcsúznak a halálra gázolt kislánytól, Livitől

Mint arról a Bors is beszámolt, augusztus 11-én délután hátborzongató baleset rázta meg Sátoraljaújhely városát. A mindössze 9 éves H. Lívia ugyanis éppen a Budai Nagy Antal és a Deák utca kereszteződésénél tekert biciklijével, amikor egy vele egy irányba haladó kocsi kanyarodás közben elütötte. Bár a mentők rögtön a helyszínre siettek, Lívián már nem lehetett segíteni: a kocsi alá került gyermek a helyszínen elhunyt. A halálra gázolt kislányt azóta is százak gyászolják.
Az eset után a helyszín valóságos zarándokhellyé vált: gyertyák, virágok és mécsesek tucatjával emlékeztek meg a helyiek az ott történt borzalmakról. Ismerősök és ismeretlenek is ellátogattak a kereszteződéshez, mint akkor mondták: többen a helyszínen, zokogva nézték végig a kislány életéért folytatott harcot. Lívia családja azóta is összetörten gyászolja a gyermeket. Ők is látták a gyermek életéért folytatott sokkoló perceket:
Nekünk nem is szóltak azonnal. Amikor megtudtuk, rögtön rohantunk a helyszínre, de akkor már ott volt mentő, rendőr. Ott feküdt a kisunokám, a kocsi alatt volt a feje
– mondta korábban a Borsnak Lívia nagymamája. A tragikus sorsú iskolásért azóta imák százait mondták el, emberek százai gyászolják, többen jelezték: szeretnének elmenni a temetésére is, hogy leróhassák kegyeletüket Lívia és a családja előtt.
Líviát rengetegen ismerték és a szerették, ugyanis a kislány jól tanult, élénk közösségi életet élt, gyakran táborozott egy alapítványon keresztül testvéreivel is. Magát, az alapítványt is megrázta Lívia halála, ők most szívszaggató módon búcsúztak el kis növendéküktől:
Felfoghatatlan tragédia történt, ami miatt három napja döbbent csendben gyászolunk. Az egyik táborozó csodalányunkat, Livit otthonától pár száz méterre elütötte egy autó, és a helyszínen meghalt. A család és a barátok fájdalma leírhatatlan. Mi, a tábor tanárai és munkatársai osztozunk a gyászban
– írta búcsúposztjában a Solt Ottilia Közösségfejlesztő Alapítvány. Ők imádták a különleges és élénk kislányt, akiről egy megható történetet is megosztottak:
- Livi csak 9 éves volt, mégis mély nyomott hagyott a világban. Bennünk biztosan. Ő volt az, akivel két hónapja összefutottunk Regmecen és megkérdezte, hogy ők ugyan Újhelben laknak, jöhet-e a testvéreivel a táborba. Természetesen igent mondtunk. A tábor előtt egy héttel írásban jelentkezett: a ruháik már be vannak csomagolva, és izgul, hogyan oldják meg, hogy eljussanak Füzérradványba, hiszen a nagymamájának nincs autója. Addig szervezkedett, amíg elérte, hogy bátyjával és húgával együtt elszállítsuk a táborba – mesélték. Mint mondták, Lívia kiskora ellenére komoly, elmélyült gyermek volt:
Livi a közösség meghatározó pontja lett. Okosan, kedvesen irányító nagylány, aki olykor elvonul, elmélyülten gondolkodik: tervez, álmodik és előáll az ötleteivel
– folytatták. A kisiskolás rajongott a tanulásért, komolyan tervezte a jövőjét:
Megbeszéltük, hogy ősszel találkozunk, és folytatjuk a közös munkát. Rettenetesen nehéz elhinni, hogy ő már nem lesz ott. Livi, köszönjük, hogy megismerhettünk, megszerethettünk, köszönjük, hogy gazdagabbá tetted mindazok életét, akivel kapcsolatba kerültél. Hisszük, hogy jó helyen vagy, mégis elmondhatatlan űrt hagytál magad után! Nagyon hiányzol! Nem felejtünk
– zárták soraikat.
