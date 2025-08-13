UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
„Tudni akarjuk mi okozta, hogy többé nem láthatom az unokámat” – válaszokat akar a Sátoraljaújhelyen halálra gázolt 9 éves Lívia családja

Sátoraljaújhely
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 20:00
gyászbiciklibalesethalálos gázolástragédiakerékpárhalálos baleset
Egy kereszteződésben ütötték el a kilencéves biciklis kislányt Sátoraljaújhelyen. Az autós halálra gázolta a kislányt, valósággal átment a gyermeken. Lívia családja válaszokat akar.

Mint arról a Bors is írt, borzalmas baleset miatt tört ketté egyik pillanatról a másikra egy sátoraljaújhelyi család élete. Ismeretes, a mindössze kilencéves Lívia hétfőn (augusztus 11.) délután biciklizett a városban, amikor a Budai Nagy Antal és a Deák utca kereszteződésnél egy autós elütötte és halálra gázolta. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan is történt a baleset, de úgy tűnik, hogy a kislány éppen kanyarodni akart, amikor a vele egy irányban haladó autó elütötte. 

halálra gázolt
A halálra gázolt kislány családja válaszokat akar   Fotó: Boon/Vajda János

Válaszokat akar a halálra gázolt kislány családja

A baleset helyszínére azonnal riadóztatták a mentősöket és a rendőröket, utóbbiak azonnal sátrat vontak a gyermek köré, akinek az életéért a mentősök hosszú ideig harcoltak. Sajnos azonban hiába: az elgázolt kislány olyan súlyosan megsérült, hogy már nem lehetett megmenteni és a helyszínen meghalt. A halálos gázolás mindenkit sokkolt a környéken, a sátor körül egy kisebb tömeg zokogta végig a mentési munkálatokat. Mint azt a családtól megtudtuk, ők már csak akkor értek a helyszínre, amikor Lívia életét elkeseredetten igyekeztek megmenteni: 

Nekünk nem is szóltak azonnal. Amikor megtudtuk, rögtön rohantunk a helyszínre, de akkor már ott voltak a mentők és a rendőrök is. Ott feküdt a kisunokám, a kocsi alatt volt a feje 

- mondta lapunknak zokogva Lívia nagymamája. Információink szerint a kislány szinte teljesen a kocsi alá került, szerettei szerint az autó átment rajta, a feje is ekkor sérült meg. A gyászoló nagyszülő hozzátette: nem értik ők sem, hogyan is történhetett a baleset. A sofőr ugyanis helyi lakos, az összeroppant család is ismeri:

- Hogyhogy nem látta kanyarodás közben, hogy ott van? Hiszen a sofőr nem is idegen, itt lakik ő is, ismerjük. Nem volt ismeretlen neki a környék - szögezte le, ahogyan azt is: unokája mindig óvatosan tekert a városban: 

Nagyon vigyázott mindig az úton. Ha csak a boltba ment csokiért, akkor is óvatosan biciklizett. Olyan jó, tisztelettudó kislány volt!

- mondta szomorúan. 

A település polgármestere amellett, hogy osztozik a család mérhetetlen fájdalmában, azt írta: a gépjárművezető az eddigi információk szerint szabályosan közlekedett: 

-  A Deák utcán szabályosan közlekedő gépjármű 9 éves kislányt gázolt halálra. A gyermek biciklijével szabálytalanul közlekedett, a gépjárművezető az eddigi információk szerint semmilyen szabályt nem sértett meg - írta bejegyzésében Szamosvölgyi Péter, a település polgármestere. Hozzátette: az esetet még fájdalmasabbá teszi, hogy Lívia testvére pályázaton nyert kerékpárjával rohant a halálba:

Az esetben az is szomorú, hogy iskolai rajzversenyen nyerte a kerékpárt az elhunyt kislány testvére. Őszinte részvétem a családtagoknak

 - zárta sorait. A család viszont válaszokat akar, mint azt a nagyszülő is elmondta: szeretné, ha kiderülne, hogyan történt a baleset: 

Csak tudni akarjuk, hogyan történhetett ez meg. Hogy mi okozta, hogy többé nem láthatom az unokámat

 - szögezte le.  

 

