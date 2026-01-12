A nemzetközi VR-szcénában már jól ismert Yamazaki zenei univerzuma a kettősségekről szól: a farkasmaszk avatár mögötti emberi sebezhetőségről és a digitális technológia nyújtotta szabadságról. Az előadó szerint a digitális avatár – jelen esetben a farkas karakter – nem csupán maszk, hanem egy transzformációs kapu, amely olyan előadói szabadságot ad, ami húsvér emberként elérhetetlen. Bár a szakmai közvélemény egy része még csak most ismerkedik a 3D-s produkciók pszichológiájával, Yamazaki már a távoli jövőt építi: azt a japán mintát követi, ahol a digitális előadók stadionokat töltenek meg anélkül, hogy fizikai valójukban jelen lennének.

Kanye West ihlette meg: farkasálarc mögül üvölt a fájdalom / Fotó: Yamazaki

A G.O.O.D Music öröksége





Új dala, a Katsu, egy belső ébredést mesél el. A szerző nyíltan beszél arról, hogy alkotói energiáit a múltbeli igazságtalanságokból és a gyerekkori elszigeteltségből, traumákból meríti. A szerzemény a fájdalmas múlt lezárása. A cím egy zen buddhista felkiáltásra utal, amely a megvilágosodást és a bénultságból való felébredést segíti.

Mindig az igazságtalanság ellen harcoltam. 15 éves voltam, amikor létrehoztam a farkas-karaktert. Ez a persona segített abban, hogy egy kicsit jobban vállalni tudjam a személyiségem más aspektusait is, jobban ki tudjak állni magamért és kicsit megéljem úgymond a vadságom. A Katsu azt jelenti: el lehet engedni a világot és a fájdalmakat, hogy azok végül üzemanyaggá válnak a tovább haladáshoz. Ahhoz, hogy a szivárvány megjelenjen, szükség van az esőre is

– fogalmazza meg hitvallását.



A dalhoz egy különleges, japános látványvilágú VR-klip is készül, amely a virtuális tér transzformációs erejét használja ki és ez év végéig nyeri el végleges formáját. Yamazaki azt vallja, zenei DNS-ében ott vibrál Kanye West 808s & Heartbreak korszakának hatása:

Az az album megváltoztatta a popzenét az autotune tudatos és művészi használatával. Célom, hogy a jövőben azokkal a mérnökökkel és producerekkel dolgozhassak együtt, mint Jeff Bhasker és Anthony Kilhoffer, akik azt a korszakalkotó hangzást létrehozták.



A jövő: mentorként építeni mások álmát





Yamazaki nem áll meg a saját karrierjénél. Népszerűséget és tudását arra kívánja fordítani, hogy felemeljen olyan tehetségeket, akiknek nincs lehetőségük a kitörésre. Mentori programjában technikai tudással, zenei utómunkával és promóciós tanácsokkal segíti majd azokat, akik – hozzá hasonlóan – nem a megszokott utat járják.



Jövő év elején pedig érkezik a KunaTones jazz-fúvósokkal közös „Hayate” című kollaboráció, amely a city pop és a belső béke kontrasztját dolgozza fel közérthető, mégis igényes formában. Üzenete, hogy a mindennapok káoszában is észre lehet venni a szépséget.

A mindennapok tovaszállnak, mint a szél, ezért kicsúsznak azok a ragyogó pillanatok, amiket élhetnénk, ha kitárnánk a szívünket és befogadóbbak lennénk az apró örömnek, lehetőségeknek, amik ott állnak a szemünk előtt. A Katsu felébredni tanít meg, a Hayate élni is

– fogalmazott a művész.





A dal itt érhető el: https://music.yamazaki.hu/katsu