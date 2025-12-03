VR farkasként robbant be a nemzetközi színtérre egy magyar előadó

Rakovics Benedek, művésznevén Yamazaki a COVID-járvány idején fedezte fel a virtuális valóságot, amely személyiségfejlődésére is hatással volt. „Yamazaki” nevű farkaskarakterét 15 évesen alkotta meg, amely azóta művészi eszközévé vált. Produkcióiban a legmodernebb technológiát ötvözi az ősi japán filozófiával, így vált ismertté a nemzetközi VR-közösségben is. Zenéje Rolling Stone-válogatásba került, Japán egyik sztárműsorvezetője pedig külön interjút készített vele.

Rakovics Benedek a COVID-járvány idején fedezte fel a VR-világot, ami rövidesen jóval többet jelentett számára egy játéknál: „A VR közel áll a valós emberi találkozásokhoz, és sokkal többet ad, mint egy videótelefonálás vagy chat. Valamilyen szinten képes pótolni az emberi interakció hiányát” – fogalmazott a művész.

Farkasbőrbe bújva talált rá igazi énjére

Yamazaki karaktere sokkal több, mint egy jelmez: egy eszköz a személyiségfejlődéshez és az önkifejezéshez.

15 éves voltam, amikor létrehoztam. Gyerekként egy igazi magányos farkas voltam. Voltak problémáim, ebből az érzésből fakadt a karakter, amelyet megalkottam. Egy elég visszafogott ember vagyok, vagy legalábbis voltam, mostanában talán kevésbé. Ez a persona segített abban, hogy egy kicsit jobban vállalni tudjam a személyiségem más aspektusait is, jobban ki tudjak állni magamért és kicsit megéljem úgymond a vadságom. Maga a VR és a jelmez nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy megnyíljak nagyon sok tekintetben, tehát a személyiségem, személyiségfejlődésem szempontjából és művészként is nagy hatással volt és van a mindennapi életemre

– árulta el Rakovics Benedek.

Farkasbőrbe bújva talált rá igazi énjére

Yamazaki produkciója nem csak technikai újdonság, hanem mély kulturális és filozófiai gyökerekkel is rendelkezik. A művész az ősi japán kultúra iránti rajongását építi be alkotásaiba.

„A digitális térben született meg az a szimbiózis, ami létrehozta a jelenlegi, futurisztikus produkciót. Gyerekként már írtam zenéket, és most visszatértem ehhez a dologhoz, vagyis a két világ egyszerűen találkozott. A japán kultúra pedig korábban is vonzott, emiatt is választottam második nyelvnek a japánt, és az országot is nagyon megszerettem a nyelven keresztül. De nem a mainstream érdekel, sokkal inkább az ősi kultúra” – fejtette ki Rakovics Benedek.