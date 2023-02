Hátborzongató jóslattal állt elő az élő Nostradamus

Az „élő Nostradamusnak” nevezett médium határozottan figyelmeztetett, hogy az AI technológia „uralkodója” megfagyasztja a világot. Athos Salomé brazil pszichikus azt jósolja, hogy a mesterséges intelligencia végül azt fogja eredményezni, hogy az emberek soha nem fognak tudni megnyugodni, és „gyakori hullámvölgyekre” kényszeríti az emberiséget.

Azt is mondta, bárki is lesz ez az "uralkodó", a világot a totális káoszba taszítja: pénzügyileg is instabillá válnak az emberek, érzelmileg pedig a legkiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek. Szerinte az emberi elme feltérképezése miatt a nagy cégóriások őrültebbnél őrültebb kísérletekbe fognak kezdeni.

A mesterséges intelligencia a mindennapjaink része lesz, az elit pedig mindent meg fog adni azért, hogy tökélyre fejlesszék. A ChatGPT-t például már most is bevetették, egy brazil bíró elismerte, annak segítségével döntött arról, egy autista gyerek biztosításának fedeznie kell-e az összes orvosi költségét.