„Ébren álmodunk” – jön a baba magyar válogatott sztárjánál, Szoboszlai Dominik mindent elárasztott szívecskékkel

Az AEK Athén támadójának szerelme, Skrapits Laura Instagram-oldalán osztotta meg a fantasztikus örömhírt követőivel. Varga Barnabás édesapa lesz.

Varga Barnabás apai örömök elé néz Forrás MW

Varga Barnabás és Skrapits Laura közösen jelentették be az örömhírt

Ébren álmodunk

– írta Skrapits Laura ahhoz a fotóhoz, amelyen a magyar labdarúgó-válogatott támadójával közösen egy kis babacipőt tartanak a kezükben.

Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy az elsők között gratulált Varga csapattársa, Szoboszlai Dominik, valamint kedvese, Buzsik Borka. A házaspár külön-külön kommentben reagáltak szívecskék kíséretében.