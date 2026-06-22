„Ébren álmodunk” – jön a baba magyar válogatott sztárjánál, Szoboszlai Dominik mindent elárasztott szívecskékkel

Az AEK Athén támadójának szerelme, Skrapits Laura Instagram-oldalán osztotta meg a fantasztikus örömhírt követőivel. Varga Barnabás édesapa lesz.
Ébren álmodunk
– írta Skrapits Laura ahhoz a fotóhoz, amelyen a magyar labdarúgó-válogatott támadójával közösen egy kis babacipőt tartanak a kezükben.
Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy az elsők között gratulált Varga csapattársa, Szoboszlai Dominik, valamint kedvese, Buzsik Borka. A házaspár külön-külön kommentben reagáltak szívecskék kíséretében.
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