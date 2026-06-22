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„Ébren álmodunk” – jön a baba magyar válogatott sztárjánál, Szoboszlai Dominik mindent elárasztott szívecskékkel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Varga Barnabás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 10:45
magyar labdarúgó–válogatottSzoboszlai Dominik
Elképesztő a boldogság a magyar labdarúgó-válogatott sztárjánál, ugyanis hamarosan apai örömök elé néz. Varga Barnabás párja jelentette be a gólyahírt.
N.T.
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Az AEK Athén támadójának szerelme, Skrapits Laura Instagram-oldalán osztotta meg a fantasztikus örömhírt követőivel. Varga Barnabás édesapa lesz. 

Varga Barnabás apai örömök elé néz
Varga Barnabás  apai örömök elé néz Forrás MW

Varga Barnabás és Skrapits Laura közösen jelentették be az örömhírt 

Ébren álmodunk

– írta Skrapits Laura ahhoz a fotóhoz, amelyen a magyar labdarúgó-válogatott támadójával közösen egy kis babacipőt tartanak a kezükben.

Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy az elsők között gratulált Varga csapattársa, Szoboszlai Dominik, valamint kedvese, Buzsik Borka. A házaspár külön-külön kommentben reagáltak szívecskék kíséretében. 

 

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