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Varga Barnabás olyan kérdést kapott, amire nem volt felkészülve - Videó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 12:50
magyar válogatottFinnország
A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re verte Finnországot a pénteki felkészülési mérkőzésen. Varga Barnabás duplázott, és a meccs után váratlan kérdést kapott.
CHI
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Varga Barnabás 2026-ban először lépett pályára a magyar válogatottban. Az AEK Athén csatára kihagyta a márciusi meccseket, és pénteken, Finnország ellen, a Puskás Arénában, újra a kezdőcsapatban kapott helyet. Gyorsan meghálálta a bizalmat, a 26. percben Szoboszlai jobbról ívelt be szögletet, Varga Barnabás jó ütemben érkezett, és hat méterről a bal alsó sarokba fejelt. Aztán a szünet előtt két perccel Tóth Alex "verekedte" ki a labdát a finn 16-os előterében, Varga megszerezte, 17 méterről lőtt, a labda a jobb oldali kapufáról a hálóba pattant. Két pazar gól, remek visszatérés, a magyar válogatott 2-1-re nyert.

Varga Barnabás (középen) két gólt ünnepelt pénteken
Varga Barnabás (középen) két gólt ünnepelt pénteken Fotó: Tumbász Hédi

Varga Barnabás sem tudja a választ

A meccs után Varga olyan kérdést kapott, amire nem igazán tudta a választ, és alaposan meglepődött. Az AEK Athén csatárát arról kérdezték, hogy habár nem túl magas, mégis sok gólt szerez fejjel. Mi ennek az oka?

Ez jó kérdés, már elég sokan kérdezték tőlem... Én sem tudom megmagyarázni. Valahogy ez az én skillem, ha mondhatom így. Nem tudom, hogy mi ennek az oka, szeretek érkezni a labdákra, szeretek ütközni a védőkkel, talán ez lehet az oka

 - fogalmazott Varga.

A magyar válogatott kedden Kazahsztánt fogadja a következő felkészülési mérkőzésén.

 

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