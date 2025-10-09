Dárdai Pál meglepte, billentyűt ragadott a berlini sztárfodrász - Fotó

Noha Dárdai Pál jelenleg csak kelet-európai játékosmegfigyelőként dolgozik a Hertha BSC-nél, a szurkolók máig nagyra tartják a 49 éves magyar futballszakembert, aki játékosként, majd edzőként 1997 óta szolgálja a berlini klubot. A Bundesliga-meccsrekorder, háromszori vezetőedző megítéléséről sokat elmond, ahogy a herthások kedvenc fodrásza, Tayfun Eroglu írt róla.
A számos játékos – köztük a magyar Hertha-legenda középső fia, Dárdai Márton – haját és arcszőrzetét is gondozó Eroglu most Dárdai Pállal fotózkodott az Uppaman-szalonban.
"Dárdai Pál – egy berlini legenda.
Talán senki más nem testesíti meg nála jobban a hűséget, a szenvedélyt és a Hertha BSC színeit. Játékosként vagy edzőként – Dárdai Pál maga a klub iránti szeretet, ambíció, eltökéltség.
Köszönet a fáradhatatlan erőfeszítéseidért, az őszinte szavaidért és a futball iránti érzékedért"
– fűzte hozzá a közös fotójukhoz a berlini fodrász lelkesen, pedig olyan német futballsztárok haját is vágta már, mint például Joshua Kimmich, Leroy Sané, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Mario Gómez, Andreas Köpke, Mats Hummels, Toni Kroos vagy éppen Thomas Müller. No, és persze hozzá járna szépülni a Dárdai-fiúk is, amikor Berlinben élnek.
