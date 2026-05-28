Méregdrága dolgot szúrtak ki Szoboszlai Dominik fotóján - másnak ez kéthavi fizetése

Közel 1 millió forintos luxuscikket szúrtak ki az éles szemű rajongók Szoboszlai Dominik legújabb fotóján. A Liverpool magyar középpályása a divatszakmában dolgozó egyik kedves ismerősével találkozott a minap, az erről készült képen pedig egy hétköznapinak tűnő, de valójában egy ritka, limitált kiadású – nem mellesleg méregdrága – cipő tűnt fel a 25 éves labdarúgó lábán.

Szoboszlai Dominiktól nem állnak messze a divatos ruhák. Bár a legtöbbször a magyar válogatott és a Liverpool mezében láthatjuk, a pályán kívül egyre gyakrabban mutatja meg a gardróbjában rejlő darabokat is. Tavaly októberben például egy nagyon stílusos, Louis Vuitton farmerdzsekiben érkezett haza Budapestre – amit a márka hivatalos oldalán 2500 euróért, azaz több mint 970 ezer forintért árulnak. Ehhez jött hozzá az a Bottega Veneta táska, ami egyes internetes boltokban közel 4500 euróba, azaz 1,7 millió forintba kerül. Előfordult olyan is, amikor egy 350 ezer forintos felsőben fotózták le, legutóbb pedig egy hasonló értékű, KidSuper x Mercedes-Benz Racer Jacket kabátban keltett feltűnést. És hogy Szoboszlai mennyire szereti az igazán különleges darabokat, most is megmutatkozott, amikor egy igazi ritkaság tűnt fel a lábán.

Az úgynevezett Air Jordan 1 Low OG Fragment x Travis Scott a Nike sportszergyártó limitált kiadású darabja. A cipő az egyik legnépszerűbb magyarországi üzletben is 850 ezer forintba került – de már elfogyott –, egyes internetes boltokban pedig még ennél is többet, közel 1 millió forintot kérnek érte.

– fogalmazott egy korábbi interjúban a ruháival kapcsolatban Szoboszlai Dominik. A Liverpool középpályása hozzátette, éppen ezért használ ki minden adandó alkalmat arra, hogy valami különlegesebb szettet viseljen.