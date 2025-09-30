Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Egzotikus bombázó mellett tűnt fel Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 05:00
hölgySzoboszlai Dominik
Többmillióan követik azt a riporterlányt, aki vendégül látta a Liverpool magyarjait. Liv Wangot teljesen elbűvölte Szoboszlai és Kerkez.

Különleges páros interjút adott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A Liverpool magyarjai nemrég a Spíler Tv-nek beszéltek közösen mindennapjaikról, most egy csodaszép kínai riporternő meghívását fogadták el. Liv Wang évek óta tudósít a Premier League eseményeiről, otthonában milliók figyelik a munkásságát. A napokban várható az interjú, amiben megszólal Szoboszlai és Kerkez.

A Premier League kínai sztárjával ült le Szoboszlai és Kerkez
A Premier League kínai sztárjával ült le Szoboszlai és Kerkez Fotó: James Gill - Danehouse

Szoboszlai és Kerkez a legjobbak?

A népszerű hölgy számos Angliában szereplő focistával készített már interjút, találkozott többek között Erling Haalanddal és Mohamed Szalah-val is. Instagram-oldalán rengeteg fotót oszt meg az eseményekről. Most Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos került sorra. A hölgy teljesen odavan a magyar fiúkért, fel is tette a kérdést, van-e náluk jobb páros szélső védőként - utalva arra, hogy az utóbbi hetekben gyakran Dominik és Milos volt egyszerre a Pool két szélső védője. 

Liv Wang feltűnt már a Bajnokok Ligája 2024-es döntőjén is, a pálya szélén emelte szépségével a meccs fényét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
