Egzotikus bombázó mellett tűnt fel Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Különleges páros interjút adott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A Liverpool magyarjai nemrég a Spíler Tv-nek beszéltek közösen mindennapjaikról, most egy csodaszép kínai riporternő meghívását fogadták el. Liv Wang évek óta tudósít a Premier League eseményeiről, otthonában milliók figyelik a munkásságát. A napokban várható az interjú, amiben megszólal Szoboszlai és Kerkez.

A Premier League kínai sztárjával ült le Szoboszlai és Kerkez Fotó: James Gill - Danehouse

Szoboszlai és Kerkez a legjobbak?

A népszerű hölgy számos Angliában szereplő focistával készített már interjút, találkozott többek között Erling Haalanddal és Mohamed Szalah-val is. Instagram-oldalán rengeteg fotót oszt meg az eseményekről. Most Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos került sorra. A hölgy teljesen odavan a magyar fiúkért, fel is tette a kérdést, van-e náluk jobb páros szélső védőként - utalva arra, hogy az utóbbi hetekben gyakran Dominik és Milos volt egyszerre a Pool két szélső védője.

Liv Wang feltűnt már a Bajnokok Ligája 2024-es döntőjén is, a pálya szélén emelte szépségével a meccs fényét.