Megszakad a szív: így néz ki halottak napján Tompos Kátya sírja – fotó

Tompos Kátya
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 13:00
mindenszenteksírHalottak napja
A gyönyörű színésznő 2024. májusában hunyt el, súlyos betegség következtében. Tompos Kátya a Farkasréti temetőben nyugszik.
Doris
2024. május 31-ének reggelén tragikus hír rázta meg az országot: 41 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Tompos Kátya, Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes. 

Tompos Kátya
Tompos Kátya betegsége miatt gyógykezelésére gyűjtést szerveztek, de a színésznő szervezete végül feladta a küzdelmet (Fotó: Archív)

Azt persze már tudtuk, hogy a színésznő súlyos beteg: a szervezetét ugyanis egy igen ritka válfajú rákbetegség támadta meg. Mivel ezt a típusú daganatos betegséget Magyarországon nem tudták megfelelően kezelni, Kátya külföldi gyógykezelésre szorult. Ennek finanszírozására gyűjtés indult, gyakorlatilag az egész ország összefogott a gyógyulásáért. 

Szomorú, hogy bár a szükséges összeg végül összegyűlt, akkor már túl késő volt. Tompos Kátya betegsége győzedelmeskedett, a színésznő szervezete feladta a küzdelmet.

Gyönyörű virágok borítják Tompos Kátya sírját

A Bors november 1-jén, Mindenszentek napján látogatott ki a Farkasréti temetőbe. Azt vettük észre, hogy Tompos Kátya sírja nem elég, hogy gondozott, halomban állnak rajta a színpompás virágok, a fakeresztről pedig maga a színésznő néz vissza ránk egy mosolygós, színes fényképnek köszönhetően.

Tompos Kátya
Tompos Kátya halála az egész országot megrázta, nem csoda, hogy most is rengeteg virág és mécses van sírján (Fotó: Bors)

Sőt, bár a sír még nem nyerte el végleges formáját, valaki vagy 20 szál vörös rózsával is díszítette, ami köztudottan a szerelem szimbóluma.

Tompos Kátya
Vörös rózsák Tompos Kátya sírjánál (Fotó: Bors)

Tompos Kátya temetése: titokban búcsúztak a színésznőtől

A Bors már korábban beszámolt arról, hogy Kátyát a nyilvánosság teljes kizárásával kísérték utolsó útjára. Azt azonban senki nem tudta, hogy a temetésre pontosan mikor kerül sor. Végül a Farkasréti temető művészparcellájában helyezték végső nyugalomra, vélhetően június végén. Bár a szomorú esemény zárt körű volt, tisztelői és barátai egy nyilvános virrasztáson búcsúzhattak tőle június 7-én, a Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjében. Az eseményen több százan vettek részt, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek Kátyára.

 

