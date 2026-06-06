„Ebben előre kell lépnünk” – Marco Rossi a győzelem ellenére sem volt elégedett

A Bajnokok Ligája-döntőt követően péntek este ismét a válogatotté volt a főszerep a Puskás Arénában, ahol Magyarország felkészülési mérkőzésen fogadta Finnországot. A találkozót végül Varga Barnabás duplájának köszönhetően 2–1-re nyerte meg Marco Rossi együttese. Az olasz szövetségi kapitány ezúttal több fiatalnak is lehetőséget adott a bizonyításra, pályára lépett többek között Csinger Márk, Yaakobishvili Áron és Kovács Bendegúz is. Rossi az újoncok első válogatottbeli mérkőzését összességében kedvezően értékelte, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy csapata játékában még akadnak hiányosságok, amelyeket a közeljövőben orvosolni kell.

Marco Rossi a Magyarország-Finnország felkészülési mérkőzés után elmondta, miben érzett hiányt Fotó: TumbaszHedi

Marco Rossi: Okosabban kell olvasnunk a mérkőzéseket

Azt gondolom, még korai lenne azt állítani, hogy minden játékosunk teljesen egyenértékűen helyettesíthető. Amikor három-négy cserét hajtunk végre, most kezd igazán látszani a különbség. Akik lejönnek a pályáról, gyakran tapasztaltabbak, jobb minőségű játékosok, jobban érzik a mérkőzés ritmusát és helyzeteit, míg a becseréltek néha nehezebben kezelik a szituációkat. Például Csinger vagy Szűcs is jó mérkőzést játszott – nem kritikaként mondom –, de számukra nem ugyanaz egy telt házas, több mint 50 ezer néző előtti válogatott mérkőzésen szerepelni, mint egy bajnokin. Teljesen más a nyomás és a felelősség. Ugyanakkor megállták a helyüket.

- nyilatkozta Marco Rossi, aki úgy látta, hogy csapata a 60–65. percig megfelelően kontrollálta a mérkőzést, ezt követően azonban megbomlott a szervezettség. Az olasz szakember szerint a pályán eltűntek a megfelelő távolságok, ami az önbizalom csökkenésével is párosult.

Okosabban kell olvasnunk a mérkőzéseket. Ha 2–1-re vezetünk, nem engedhetünk három olyan kontrát az ellenfélnek, mint amilyeneket most kaptunk. Támadni kell, de közben meg kell őrizni azokat a játékelveket, amelyekre az egész csapatjátékunk épül. Sokszor a fáradtság vagy más okok miatt ezek az elvek háttérbe szorulnak, és ilyenkor nehéz helyzetbe kerülünk. Jó példa erre az utolsó öt perc. Az ellenfél emberhátrányban játszott, mégsem tudtuk kontrollálni a mérkőzést. Emberelőnyben, öt perccel a vége előtt képesnek kell lennünk arra, hogy megtartsuk a labdát és menedzseljük a játékot. Ezt most nem tudtuk megtenni. Ebben előre kell lépnünk.

Az olasz szakember elárulta, Szoboszlai Dominikon már érződnek a fáradtság jelei, ennek ellenére tervei szerint a Kazahsztán elleni mérkőzésen is a kezdőcsapatban kap helyet. Rossi úgy számol, hogy a csapatkapitány nagyjából a 60. percig marad majd a pályán. A szövetségi kapitány kiemelte, számára fontos a győzelem, ugyanakkor a debreceni felkészülési találkozón több poszton is szeretne új játékosokat kipróbálni.